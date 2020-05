Se non fosse per le mascherine, la distanza sociale, i negozi chiusi e il caffè bevuto di nascosto, quella che si vive oggi a Terni è una mattinata di maggio come tante altre vissute in passato. Quando non c'era il Covid-19, ovviamente. Da Corso del Popolo a piazza Tacito passando per corso Tacito è tutto un brulicare di persone. Un fiume di gente che cammina a distanza di sicurezza e indossa la mascherina. Davvero pochi quelli che non la portano, anche con fare spavaldo quando incrociano sguardi severi. A piedi o in bicicletta, i ternani si sono ripresi la città, in maniera ordinata. I bar hanno riaperto, così come le pizzerie. Per il consumo tutti i commercianti stanno attenti al rispetto delle regole per la vendita da asporto. I campanelli che si formano in piazza non mancano, ma ognuno tiene a debita distanza l'amico o il parente che rivede dopo due mesi di quarantena. Anche la Passeggiata è stata presa d'assalto. In gran parte da persone che sono andate al parco per fare attività sportiva, dalla corsa alla semplice passeggiate.



Ultimo aggiornamento: 12:47

