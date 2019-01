© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il primo febbraio le farmacie comunali resteranno chiuse. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti e una giornata di sciopero per l’assenza di una politica di rilancio del sistema farmacie e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi. Inoltre i sindacati hanno chiesto l’intervento del Prefetto perché provi a sbloccare con un incontro la fase di stallo che va avanti da molti mesi e che vede ormai uno scontro frontale tra l’ad Fausto Sciamanna e l’assessore al Bilancio Fabrizio DominiciSciammana ancora non si è dimesso e attende la resa dei conti che dovrebbe consumarsi il prossimo 16 gennaio quando è stata convocata l’assemblea dei soci per poter approvare il bilancio.Una situazione paradossale perché nel frattempo il Comune è in cerca di un novo amministratore unico e domani mattina scadono i termini per la presentazione delle candidature. E proprio il 16 gennaio si dovrà chiarire anche se nominare un nuovo amministratore ad interim o affidare ai revisori dei conti il compito di traghettatori.Nel frattempo le 10 farmacie comunali stanno navigando a vista senza un piano industriale e sopratutto senza il bilancio approvato. Navigano tra l’altro con il taglio dei servizi dopo il mancato rinnovo di nove contratti a tempo determinato. Una situazione di stallo che pone l’azienda in netta difficoltà con le banche che senza bilancio approvato e piano industriale non sarebbero più disposte a fare credito. Con il risultato che Farmacia Terni potrebbe trovarsi addirittura nell’impossibilita di acquistare di medicinali e quindi costretta a sospendere l’esercizio