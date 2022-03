Terni, rapina in farmacia: preso l'aggressore

Entra nella farmacia Bianchi di via Battisti a Terni: distrugge scaffali e oggetti e poi, con un taglierino, tenta di ferire chi gli capita a tiro. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 del 30 marzo. Il rapinatore ha terrorizzato i clienti che erano in fila davanti alla farmacia, in attesa della misurazione della pressione, tra cui una donna incinta. E' stato arrestato.