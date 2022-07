Farfalle e biodiversità: la Butterfly Week passa per il Clt di Terni e il Monte Peglia

La valorizzazione dell'ambiente delle biodiversità passa dal Ctl di Terni e arriva al Monte Peglia. Sono queste le due tappe del progetto di ricerca organizzata dal dipartimento di biologia dell’Università di Firenze, nell'ambito della Butterfly Week. Si tratta di una iniziativa che coinvolge ricercatori e cittadini dal 2014. Ogni anno viene scelta una diversa destinazione e, per una settimana, un gruppo di ricercatori internazionali viaggia attraverso le regioni italiane per raccogliere e studiare le farfalle allo scopo di scoprirne e descriverne la diversità, ancora in gran parte sconosciuta.

Durante questi incontri i ricercatori spiegano al pubblico l’importanza delle farfalle e coinvolgono i cittadini nella raccolta di dati e nelle azioni di conservazione.

Quest’anno al centro del confronto c’è la riserva mondiale della biosfera Mab Unesco del Monte Peglia mentre il Clt, confermando l'interesse per la salvaguardia dell’ambiente e in linea con il progetto del parco botanico di via Muratori, ospiterà uno degli eventi in programma. Sabato pomeriggio, 9 luglio, infatti la biblioteca del Clt ospiterà alle 17 la conferenza introdotta dal presidente della riserva della Biosfera Mab Unesco del Monte Peglia, Francesco Paola. Interverranno Leonardo Dapporto del dipartimento di Biologia dell'università di Firenze, che parlerà di farfalle e cambiamenti climatici, Claudia Bruschini e Giulia Simbula dello stesso dipartimento che presenteranno il progetto di ricerca sulla Riserva del Monte Peglia e Mariagrazia Portera del dipartimento di Lettere e filosofia dell'università di Firenze, che parlerà del progetto Unveiling.

Domenica 10 luglio si svolgerà una giornata di campo con i ricercatori che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età sull’importanza della biodiversità delle farfalle presso il Parco dei Settefrati, area di grande interesse naturalistico. In tale occasione, sarà distribuito materiale informativo sul progetto e sulle specie principali di farfalle presenti nella riserva e nel parco.