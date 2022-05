Fanello Orvieto, entra il presidente Corinti ed è subito vittoria. A quasi 60 anni, la festa di fine campionato è tutta sua

La salvezza era più che messa in tasca già da un paio di giornate, il pareggio per 2-2 con l'Accademia Calcio Terni stava per chiudere l'ottima stagione del Fanello Calcio Orvieto in Prima Categoria Umbria; gli ingredienti c'erano tutti domenica 22 maggio al comunale di Castiglione in Teverina per tagliare la torta e dare il via alla festa di fine campionato.

Silvio Corinti, presidente e allenatore del Fanello Calcio, a dieci minuti dalla fine, un po' esortato dai suoi in campo, un po' per chiudere il bellezza la stagione che ha visto primeggiare la sua squadra sulle altre orvietane del girone D, infila la maglia arancio-nera numero 28 e va in campo, così per gioco, dopo quasi venti anni dall'ultima volta, pensando già alla festa finale. Ma tutte le torte hanno bisogno della loro ciliegina e Corinti al 46'st ne confeziona una incredibile, ruba palla a un difensore ternano e da fuori area, da una distanza di circa 25 metri lascia partire una bomba che si infila in rete, alle spalle del portiere avversario che, forse un po' troppo fuori posto, finisce beffato alla grande.

E allora si che esplode la festa arancio-nera, Corinti è sommerso dall'abbraccio dei suoi, il suo è un goal che vale doppio, triplo, quadruplo, per un quasi sessantenne, imprenditore, presidente, allenatore e pure scrittore – in gennaio è uscito il suo primo libro “Do you remember, September” - che in fondo voleva solo giocare gli ultimi minuti della stagione tra i suoi ragazzi. “Silvio on Fire!” è il coro che stavolta si merita tutto così come la festa, tutta sua in pratica: «Una emozione bellissima – racconta – mi hanno convinto a scendere in campo, e mi sono detto “ecco ora perdiamo” e invece alla fine ero lì, sono riuscito a prendere la palla e il tiro è partito, una vittoria bellissima. Avevo anche promesso un premio al migliore in campo ma poi mi sono detto che non potevo davvero premiarmi da solo – scherza – sono soddisfatto di questa nostra stagione, abbiamo primeggiato sulle altre due squadre di Orvieto, il Ciconia e l'Orvieto Fc che andrà a giocarsi la salvezza ai playout anche grazie alla nostra vittoria sul Terni. E' stata una stagione in cui abbiamo fatto bene – dice – specie nel girone di ritorno. Ora cominceremo a pensare alla prossima stagione».

A raccontare con passione l'impresa di Corinti è anche Alfredo, il fratello: «Il calcio regala emozioni a qualsiasi età – racconta nel proprio profilo social – e mio fratello Silvio, sotto la spinta dei suoi giocatori, è sceso in campo venti anni dopo la sua ultima partita giocata in categoria in varie squadre del Viterbese e ha regalato alla squadra il goal della vittoria del 3-2. Il calcio regala emozioni a qualsiasi età e a volte si trasforma in favola, se non è un record poco ci manca, e considerando che erano presenti alla partita i suoi due figli, il fratello, il padre e la compagna, la festa è completa».