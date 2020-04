© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Un’intera famiglia contagiata in città. Una cinquantenne, i suoi due figli di 17 e 22 anni e la madre di 72. La particolarità e che si sono ammalati contemporaneamente con gli stessi sintomi, febbre alta e tosse. Il tampone è stato fatto per tutti e quattro lo stesso giorni ed ha dato purtroppo esito positivo.Quattro casi familiari che hanno fatto balzare il numero in città dopo che la curva aveva iniziato a scendere vorticosamente, tanto che il numero dei guariti aveva superato venerdì scorso per la volta quello dei contagiati: 51 a 50. Poi, un altro giorno di stop contagi e ieri c’è stato un altro caso positivo. Definito o anomalo dai medici dell’Usl. Infatti, la donna, 71 anni, vive da sola e da ben due mesi praticamente non esce di casa. Senza contatti esterni, con la spesa che gli viene recapitata a casa periodicamente e con tutte le accortezze del caso. Giovedì ha iniziato ad avvertire la febbre, dolori muscolari e qualche colpo di tosse secca. Tanto da far decidere al medico di famiglia di farla sottoporre al tampone, che ha dato esito positivo ed ora si trova in isolamento contumaciale. Ma ha riferito di non aver avuto contatti con nessuno, tanto che l’Usl non ha emesso alcun provvedimento di isolamento fiduciario.Contagiata anche una badante ucraina di 63 anni, che ha detto di essere stata a contatto con una donna anziana dove prestava servizio occasionalmente, anche lei risultata positiva insieme ad un figlio.Sempre sabato un quarantenne ternano è tornato in città insieme alla compagna da Milano dove lavora in uno studio di professionisti. Si è autodenunciato ed è stato messo in isolamento contumaciale insieme alla ragazza che vive con lui. Così il bilancio attuale dice che a Terni i positivi sono complessivamente 106 ma di questi 63 sono guariti. E se il trend dovesse rimanere invariato si può tranquillamente presumere che entro due settimane si potrebbe toccare lo zero di casi positivi e liberare definitivamente la città dal Coronavirus come accaduto in altri centri umbri .