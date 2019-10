© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un 51enne italiano è stato denunciato per sostituzione di persona in quanto si è qualificato in diverse occasioni come appartenente alla guardia di finanza pur non essendolo. In questo modo - riferiscono le fiamme gialle - ha indotto in errore diverse persone, per lo più commercianti. Perquisendo l'abitazione dell'uomo gli investigatori della Compagnia di Perugia hanno sequestrato diversi segni distintivi tra cui una placca metallica, un copricapo munito di fregio e un tesserino da «simpatizzante» dell'Associazione nazionale dei finanzieri.Sono state rinvenute, inoltre, tre placche riproducenti i simboli di alcune agenzie investigative. La compagna del finto finanziere, nel corso delle operazioni, è fermata alla guida di un'auto con targa straniera, a lui intestata e sottoposta a sequestro poiché, secondo il Codice della strada, vieta ai residenti in Italia di circolare con veicoli immatricolati all'estero.