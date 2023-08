Falocco salto nei professionisti, dall'Accademia Calcio Terni alla Feralpisalò

Sabato 12 Agosto 2023, 11:06







Salto nei professionisti per un giovane portiere ternano. Gian Marco Falocco, classe 2006, dall'Accademia Calcio sbarca alla Feralpisalò. La squadra che nella passata stagione ha vinto la Serie C e giocherà il primo torneo cadetto della sua storia, affrontando tra le altre avversarie anche la Ternana di mister Lucarelli. Naturalmente, vista la giovanissima età, il bravo e talentuoso Gian Marco dovrà sudare per arrivare in prima squadra. Ma chi lo ha visto crescere calcisticamente è pronto a scommettere sulle sue qualità. Dall'alto dei suoi 195 centimetri, il phisique du role non gli manca di certo. «Il presidente Emanuele Arcangeli - la nota dell'Accademia calcio - con tutti i componenti la società, porge i migliori auguri unito ad un grandissimo in bocca al lupo al giocatore per la sua nuova avventura in terra lombarda e ringrazia la società Feralpisalò per la disponibilità e cordialità». Una trattativa nata a inizio luglio e chiusa nel giro di un mese. A colpire i dirigenti della Feralpi è stata la sicurezza esibita tra i pali e nelle uscite nei tre provini sostenuti lo scorso anno. Nato calcisticamente nella Campomaggio, Falocco si è formato nella Grandoni (all'epoca scuola calcio legata al Milan) per poi passare alla Ternana Under 14 e quindi per tre stagioni al Perugia. Quindi l'arrivo all'Accademia e, lo scorso anno, il prestito alla Narnese con cui ha disputato un ottimo campionato Allievi A1, anche grazie al lavoro con il preparatore dei portieri Sandro Paterni, e difeso la porta della Rappresentativa Under 17 dell'Umbria nel prestigioso Torneo delle Regioni in Piemonte. «E' un ragazzo dal carattere tranquillo ed estremamente corretto - dice Simone Pepponi, responsabile tecnico dell'Accademia Calcio - il classico bravo ragazzo, amico di tutti. Ma in campo si trasforma e tira fuori tutto il suo agonismo, anche se sempre in maniera leale. Nonostante sia molto alto sa stare tra i pali, sa uscire bene e ha un'ottima visione di gioco. E' reattivo, gioca bene con le mani e con i piedi. Ovviamente c'è da lavorare, ma la base non è indifferente. E' prestante fisicamente e ha ottimi margini di crescita e miglioramento». Anche la Narnese, che lo ha avuto lo scorso anno in prestito, saluta con soddisfazione l'approdo di Falocco in una società professionistica. «I presidenti Paolo Garofoli e Marco Proietti, il direttore sportivo Gianluca Gambini e il preparatore dei portieri Sandro Paterni fanno un grande in bocca al lupo a Gianmarco per questa nuova avventura e grande opportunità. Ampia soddisfazione da parte della società rossoblù per la crescita del portiere, nel proprio settore giovanile, così come è stato per il difensore Francesco Brevi, passato all'Arezzo e poi girato in prestito all'AC Romana in Serie D».