TERNI Le giornate del Fondo Ambiente Italiano, il Fai, raddoppiano. Due gli appuntamenti: il primo sabato 17 e domenica 18 ottobre, il secondo la settimana successiva, sabato 24 e domenica 25 sempre di ottobre. Cosa si potrà visitare questa settimana a Terni, scortati dai volontari della sezione locale del Fai? Una vera e propria chicca è la villa Bianchini-Riccardi a Piedimonte, i proprietari sono gli stessi dell’omonimo palazzo che si trova di fronte al Duomo, a due passi dall’anfiteatro Romano, quello che per anni ospitò lo studio-cenacolo del pittore Otello Fabbri. Luogo di ritrovo di artisti ed intellettuali ternani. La costruzione di Piedimonte è una delle più belle e maestose che si trova sulla collina che domina la città, rimasta chiusa per trent’anni riapre le porte proprio in occasione delle giornate del Fai. La villa fu costruita nel 1640 da un benestante di Todi, Fausto Galluzzi, la proprietà poi passo alla famiglia Canale che l’abito fino al 1851, il cardinale Saverio Canale l’ampliò e la restauro nel 1740. Portata in dote divenne poi di proprietà della famiglia Bianchini Riccardi. Simbolo di una Terni colta e vivace all’interno la villa custodisce un piccolo teatro che conserva la bordura lignea della volta e la cappella in cui è presente un prezioso organo a canne di legno. Ma non finisce qui all’interno si possono apprezzare tele attribuite a Vanvitelli, un ritratto del cardinale Saverio Canale ed una serie di quadri che rappresentano i porti italiani più belli, nel giardino tanti alberi antichi si tratta di esemplari bellissimi di cedri del Libano, elci, querce e palme. Per partecipare alle giornate d’autunno del Fai ci si deve prenotare attraverso il portale Fai prenotazioni, ci si iscrive e scegliere l’orario preferito; si deve inviare un contributo, a partire dai tre euro in su. Per partecipare è’ obbligatoria la mascherina. E’ importante giungere all’appuntamento qualche minuto prima della partenza del gruppo cui si è prenotati, non sarà infatti possibile partecipare a giri successivi ne ammettere visitatori non prenotati. Gli organizzatori spiegano che tutto questo si è reso necessario per evitare assembramenti, non si potrà partecipare a visite per cui non ci si è prenotati, il numero di partecipanti è contingentato. Non si potrà cambiare turno. L’edizione 2020 delle giornate ternane del Fai è dedicata a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai scomparsa pochi mesi fa», ha tenuto a ricordare il presidente della sezione ternana Raffaele De Lutio.

