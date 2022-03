Giornate del Fai di Primavera, corsa per effettuare le prenotazioni on-line per le visite

TERNI Sono già tutti esauriti alcuni itinerari proposti dalle Giornate Fai di Primavera, in programma, a Terni, per sabato e domenica. TERNI Per cercare di accaparrarsi gli ultimi posti disponibili c’è tempo fino alle 24 di oggi. Solo nella giornata di sabato, perché domenica è già tutto prenotato, si potrà vedere la Raccolta Tecnica delle Armi, ospitata nell’antico edificio della Fabbrica d’Armi, in viale Brin. La visita proporrà una carrellata delle singole armi che sono state protagoniste degli eventi bellici e che testimoniano le variazioni dei materiali utilizzati e gli sviluppi tecnologici. E’ una delle raccolte più ricche del mondo.

L’itinerario della visita si snoda attraverso ingressi monumentali inframmezzati da archi e pilastrature fino a raggiungere le sale espositive dove si potranno ammirare testimonianze di oltre due secoli di storia dell’armamento. A fare da ciceroni, oltre ai tecnici dell’Ente, ci saranno anche gli studenti del liceo scientifico Donatelli. Per poter partecipare alla visita si deve inviare copia del documento di identità all’indirizzo polo-armi-leggere@esercito.difesa.it. E prenotare la visita sul sito del Fai. Disponibili ancora posti, sia per sabato che domenica, per l’Abbazia di San Cassiano, a Narni. La chiesa di consueto è chiusa al pubblico

Per le giornate del Fai i visitatori avranno la possibilità di visitare la chiesa ed il monastero e potranno ascoltare la narrazione delle vicende storiche del territorio nel quale l’abbazia è sorta e si è sviluppata. Da San Cassiano si potrà ammirare il panorama che si apre sulle gole del Nera dominato dai resti del ponte di Augusto, proprio quello raffigurato in tanti dipinti dei plenaristi come Corot, Turner e Kaisermann. L’accesso all’abbazia è solo pedonale, per arrivarci si devono percorre cinquecento metri in salita, su una strada sterrata.

Con l’auto si può arrivare fino al parcheggio sotto la chiesa poi bisogna proseguire a piedi. Gli organizzatori consigliano scarpe adatte al tragitto da fare. In occasione dell’apertura dell’Abbazia di San Cassiano per le Giornate FAI, è stata organizzata una conferenza tenuta da Franco Passalacqua, promotore del progetto “I Plenaristi nella valle del Nera” con il Museo Diffuso dei Plenaristi. Il museo ha raccolto e archiviato le opere di pittori provenienti da molti paesi europei, venuti in Italia per il perfezionamento della loro formazione artistica tra la fine del 1700 e la prima metà del 1800. La prenotazione è obbligatoria anche per questo itinerario, va effettuata sul sito del Fai sempre entro la mezzanotte di oggi.