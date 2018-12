© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La squadra mobile di Terni ha notificato un'ordinanza interdittiva, emessa dal gip di Terni,nei confronti di una dentista cinquantanovenne del posto per la quale è stato disposto il divieto di esercitare l'attività per nove mesi. La donna, lo scorso aprile, era stata denunciata per esercizio abusivo della professione in concorso insieme all'ex marito, un cinquantottenne ternano, sorpreso anche a lui a L avorare come dentista nello studio della professionista nonostante fosse in possesso del solo diploma di perito elettrotecnico.Oltre ad essere stato notato uscire dallo studio, nel corso di alcuni servizi di osservazione realizzati dalla polizia conl'ausilio dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica dell'Asl, anche le testimonianze di alcuni pazienti avevanoconfermato che l'uomo, dal 2015 al 2018, aveva prestato cure dentarie, sprovvisto di qualsiasi titolo abilitanteall'esercizio della professione. Come disposto dall'ordinanza del gip, gli agenti hanno Provveduto anche al sequestro preventivo dell'immobile adibito a studio dentistico, di proprietà della stessa professionista.