Fabro, invidivuati e denunciati dai Carabinieri due ladri

I Carabinieri della Stazione di Fabro hanno denunciato due persone, entrambe di origine campana, per “furto aggravato” in quanto gravemente indiziati di aver asportato da un furgone, in sosta in un’area parcheggio nei pressi del casello autostradale di Fabro, un martello tassellatore di proprietà di una ditta edile di Campobasso, del valore di circa mille euro.

Le indagini, svolte nell'ambito della attività dell’Arma del Comando Provinciale Carabinieri di Terni volta a prevenire e reprimere i reati di natura predatoria nel territorio, sono state condotte attraverso l’incrocio di vari dati che hanno permesso di accertare l’identità dei colpevoli e il mezzo utilizzato per la fuga, con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza installati presso diversi esercizi commerciali ed il casello autostradale.