Fabro, c'è il primo positivo Covid. Un uomo di 55 anni in isolamento domiciliare

Cede al Coronavirus anche il comune di Fabro con la comunicazione, da parte del sindaco Diego Masella alla popolazione nella mattina di mercoledì 9 settembre, di un caso positivo, il primo per il comune fabrese dall'inizio della pandemia.

"Si tratta di un uomo di circa 55 anni, residente nel territorio comunale di Fabro, che - spiega una nota Usl Umbria 2 - si trovava già in isolamento fiduciario per un contatto sospetto in ambito lavorativo fuori regione. L'Azienda Usl Umbria 2 ha avviato un'approfondita indagine epidemiologica eseguita dai sanitari del servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Orvieto e sono stati disposti controlli ai familiari, che attualmente si trovano in isolamento fiduciario. Il soggetto risultato positivo presenta sintomatologia lieve che non richiede ricovero ospedaliero. Per tale motivo è in isolamento domiciliare contumaciale assistito dalla sorveglianza sanitaria territoriale, dalle Usca del distretto Usl Umbria 2 di Orvieto e dal medico curante."

