Fa tappa a Orvieto la "Roman Roads 2023". Quaranta equipaggi su auto storiche

Nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile, arriva a Orvieto la carovana della "Roman Roads 2023". Fa tappa nella città del Duomo la seconda prestigiosa edizione della manifestazione di Regolarità-Touring dedicata alle auto storiche organizzata da Triskelion con il supporto della Scuderia Campidoglio.

L'evento motoristico, che si svolge dal 18 al 22 aprile sulle antiche vie di Roma e Lazio, Umbria e Toscana, unisce la passione per i motori a quella per le meraviglie del Belpaese. Quaranta gli equipaggi in gara, circa 90 le persone coinvolte; una manifestazione votata al percorso in auto con le consuete prove a media, tre sessioni al giorno. Ieri sera la partenza dei quattro giorni di gara con il night stage nel centro di Roma, oggi invece è in programma la seconda tappa con arrivo a Orvieto passando per il lago di Bracciano, Tuscania, Marta e il lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio.

L'arrivo a Orvieto è previsto in piazza Duomo intorno alle 17.30. La carovana sosterà in città una notte per poi ripartire domani, alle 10 ancora da piazza Duomo alla presenza dell'assessore allo Sport del comune di Orvieto Carlo Moscatelli. Gli equipaggi saranno impegnati quindi della terza tappa che li porterà in direzione di Siena attraversando la Valdorcia: da Orvieto le 40 auto storiche raggiungeranno Sarteano, poi Chianciano, Bagno Vignoni, Montalcino, e prima di arrivare a Siena faranno un passaggio a San Quirico d'Orcia. Venerdì, infine, via alla tappa conclusiva con un circuito con partenza e arrivo nella Città del Palio.

L'organizzazione è in mano a Triskelion, un Motorsport Club membro della Federazione Ellenica di Motorsport, una associazione di volontari appassionati di auto d'epoca che amano organizzare eventi a loro dedicati, nel rispetto delle auto, della sicurezza dei conducenti e del fairplay. «Volevamo mantenere lo spirito degli eventi Triskelion come il famoso Tour du Péloponnèse – afferma il club ellenico - un'irresistibile combinazione di belle auto, cultura classica, ospitalità di lusso e percorsi mozzafiato, da vivere e condividere insieme a buoni amici e il miglior cibo».

La Scuderia Campidoglio fa leva su un gruppo di persone di ogni età appassionate di auto classiche, moto e motori di tutti i tempi. «Conserviamo la memoria del passato, con la voglia di divulgare e condividere le proprie idee insieme ad altre persone con la stessa passione – spiegano nella presentazione della “Roman Roads 2023” - perseguiamo i nostri obiettivi con spirito di amicizia e di coesione, al fine di collezionare, conservare e restaurare auto e moto storiche esaltandone la bellezza, la cultura e la storia». Club di auto e moto storiche federato Asi - Automotoclub Storico Italiano, la Scuderia Campidoglio continua la tradizione della più prestigiosa ed antica scuderia romana di auto da corsa, nata a Roma nel 1954, e contribuisce con professionalità e competenza alla conservazione delle auto d'epoca e alla diffusione del motorismo storico.