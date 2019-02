Expo Tecnocom 2019, l'evento entra nel vivo a Bastia Umbra con tante novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASTIA UMBRA - Torna puntuale dopo due anni l’appuntamento con Expo Tecnocom, all’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 10 al 13 febbraio (tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo giorno dalle 9 alle 17, biglietto di ingresso 15 EURO). Il taglio del nastro della XVI edizione si è tenuto alla presenza di Donatella Porzi, presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria, Roberto Roscini e Paolo Lungarotti, assessori del Comune di Bastia Umbra, Marco Pittola, consigliere di Confcommercio Umbria e di Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice della manifestazione. “Questa fiera di settore – spiega Amoni – è diventata un vero e proprio punto di riferimento. Sono trent’anni che Epta la organizza impegnandosi per fare sempre meglio e portare in evento tecnologie, prodotti, arredi e servizi innovativi e utili per ogni esigenza. Confcommercio Umbria è da sempre al passo con i tempi e, attraverso società ed eventi come i nostri, offre ai propri associati e a tutti i commercianti, professionisti e operatori di settore tante opportunità per far crescere il proprio giro d’affari e per creare utili e proficue collaborazioni di lavoro”. La grande fiera biennale per pubblici esercizi, ho.re.ca. e laboratori di arte bianca attende i visitatori con tante novità e opportunità per tutti. La manifestazione permette così ai professionisti e a quanti stanno pensando di entrare nel settore di aggiornarsi su tutte le soluzioni e gli orientamenti del campo: dall´ospitalità alberghiera alla ristorazione, passando per bar, pub, pizzerie, panetterie, pasticcerie e molto altro ancora. Il tutto perfettamente rappresentato nelle 3 macro aree tematiche di quest’anno: Food, Equipment e Contract. Presente anche uno stand di Confcommercio per fornire tutte le informazioni necessarie sulle tematiche importanti per le imprese, dall’assistenza contabile e fiscale, al servizio paghe, passando per i crediti e incentivi per questi settori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tanti anche gli appuntamenti che attendono i visitatori. Dopo un ricco esordio domenicale, lunedì 11 l’area demo del padiglione 7 ospiterà la prima edizione del Campionato regionale della pizza, organizzato da Expo Tecnocom in collaborazione con Good in Food Academy. Alle ore 15.00, presso lo stand d 4 del padiglione 7 arriva La pasticceria moderna e tradizionale con il Maestro Pasticcere Giambattista Montanari. Alle 15.30, in Sala Europa, si terrà Ricettività e privacy: seminario sull’applicazione pratica del gdpr, un appuntamento gratuito specificatamente rivolto ad alberghi e imprese della ricettività e promosso da Assintel, l’associazione delle imprese ICT di Confcommercio, in collaborazione con Federalberghi Umbria. Non mancheranno poi incontri, workshop, laboratori e degustazioni nei tanti stand della fiera.