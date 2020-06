Ex Treofan. Domani incontro con l’amministratore delegato Kaufman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, venerdì 26, si terrà l’atteso incontro a Terni tra la Rsu e l’amministratore delegato Manfred Kaufman, in teleconferenza, per capire le linee su cui discutere per il futuro dello stabilimento ternano della ex Treofan, oggi di proprietà della multinazionale indiana Jindal. Intanto stamattina s’è tenuta un’assemblea dei lavoratori, per guardare al panorama complessivo della vertenza ed in preparazione dell’incontro di domani.La riunione fa seguito a quella che si era tenuta il diciassette scorso in teleconferenza con il Ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico. Si parlerà quasi sicuramente anche di organizzazione del lavoro insieme alle richieste “storiche” dei sindacati, quali il riportare a Terni gli ordini della laccatura, la produzione più redditizia, ordini che per un certo momento erano stati dirottati in altre fabbriche del gruppo. Sindacati e lavoratori sono preoccupati anche per la resistenza che sembrano offrire le loro proposte, che saranno corroborate anche da altre, questa volta finanziarie che la regione potrebbe mettere a disposizione nell’ottica del contratto d’area e di altre provvidenze di rilancio industriale.