Ex Treofan: in attesa dell’incontro a Terni della prossima settimana prende posizione il sindaco Latini e la Ugl.

Ultimo aggiornamento: 19:38

In attesa della riunione della prossima settimana a Terni, quando l’amministratore delegato di Treofan, Manfred Kaufman, incontrerà la Rsu per capire in loco quello che c’è da fare, Leonardo Latini, il sindaco di Terni ribadisce il suo intervento al tavolo del Mise sul futuro del sito industriale ternano: “La Treofan ha subito già troppo e non merita di subire ancora dell’altro, perché è un’azienda che ha capacità, professionalità e tradizione. “E’ fondamentale che non si ripeta l’ormai consueto rituale al quale assisto da quando mi sono insediato come sindaco della città e ho iniziato a seguire questa vertenza: l’azienda deve definire chiaramente e una volta per tutte un serio piano industriale per Terni, iniziando anche a ripristinare un corretto rapporto di relazioni industriali con il territorio”.“Ritengo interessanti - continua il sindaco Latini - le proposte avanzate al tavolo dall’assessore regionale Fioroni che invita Treofan a far tesoro di possibili connessioni con il comparto chimico di Terni all’interno del quale si trova ad operare, oltre che a puntare su ricerca, innovazione e sviluppo specie nel settore verde, anche in riferimento ai possibili interventi nell’ambito dell’area di crisi complessa. Tuttavia – lo ripeto chiaramente – l’azienda deve definire una volta per tutte e senza infingimenti, cosa vuol fare per il nostro sito, dando finalmente corpo e continuità al confronto tecnico con i rappresentanti dei lavoratori nella sede di Terni”.Ma anche l’Ugl ha voluto definire la propria posizione con il segretario nazionale dei chimici Enzo Valente e quello provinciale Diego Mattioli: “Uno dei problemi è quello della produzione di Terni dove alcune commesse sono state delocalizzate». Per la Ugl non esiste un vero piano industriale e che invece con le chiacchiere si è solo perso tempo.