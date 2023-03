Mercoledì 1 Marzo 2023, 08:30

Un’indagine sulla vicenda riguardante la presunta violazione del vincolo di destinazione dell’eredità di Olga e Clara Mariani, che anziché essere utilizzata per migliorare l’ospedale di Città di Castello sarebbe finita nelle casse dell’Usl 1, è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Perugia. L’iscrizione del fascicolo è avvenuta in seguito alla trasmissione degli atti ai pubblici ministeri da parte della Procura regionale della Corte dei conti che ha citato in giudizio la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Luca Coletto e l’ex sindaco tifernate Luciano Bacchetta. I magistrati contabili hanno quantificato il danno in 3,8 milioni di euro: nel procedimento contabile sono coinvolti «a titolo colposo» anche altri assessori regionali insieme a dirigenti. Si tratterebbe comunque di soldi non ancora spesi ma presenti nelle casse dell’Usl Umbria 1 che si occupa tra l'altro dell'ospedale di Città di Castello. Attraverso la trasmissione degli atti è stato formalmente investito della faccenda anche l’ufficio di via Fiorenzo di Lorenzo dove si trova la Procura della Repubblica di Perugia: in questi casi, generalmente, i pubblici ministeri aprono un fascicolo per fatti non costituenti reato. Tesei, Coletto e Bacchetta non sono comunque iscritti nel registro degli indagati. Sulla vicenda legata all’ospedale tifernate non è escluso che già alcuni accertamenti siano stati svolti nel recente passato dalla Procura umbra. «Le somme derivanti dal lascito Mariani sono all'Asl 1 e non sono state assolutamente utilizzate - ha detto ieri mattina la presidente della Regione Donatella Tesei a margine dell'Assemblea legislativa, rispondendo alle domande dei giornalisti -. Sono quindi in quella disponibilità. Il lascito Mariani prevedeva che queste somme fossero destinate ad alleviare le sofferenze della popolazione tifernate - ha ricordato la governatrice - quindi quella è la destinazione». La presidente della Giunta ha poi sottolineato che «non c'è comunque un pronunciamento della Corte dei conti, c’è una citazione in giudizio - ha aggiunto - e ci difenderemo in quella sede come è giusto che sia».

L’atto di citazione si compone di 60 pagine. All'udienza in programma per il prossimo 20 settembre dovranno comparire non solo Tesei, Coletto e Bacchetta ma anche tutti gli altri membri della giunta regionale, l'ex direttore dell'Usl Umbria 1 Gilberto Gentili, l'ex direttore della sanità regionale Claudio Dario e una serie di dirigenti o ex dirigenti di Palazzo Donini (Mauro Pianesi, Angelo Cerquiglini, Graziano Antonielli, Evelina Autiello e Maria Balsamo).

La Procura in particolare chiede la condanna al risarcimento a titolo doloso per Tesei, Coletto, Bacchetta ed Evelina, e a titolo gravemente colposo per tutti gli altri; in subordine si chiede la condanna a titolo gravemente colposo per tutti. In particolare 3,721 milioni andrebbero restituiti al Comune e altri 75.600 alla Regione per l'omessa manutenzione e riqualificazione dell'ex ospedale, in stato di totale abbandono dal 2000 (e quindi svalutato). La storia inizia nella metà degli anni Ottanta quando Clara Mariani lascia «all'ospedale civile di Città di Castello» gli oltre 3,7 milioni al centro della vicenda; gli eredi però si oppongono e ne nasce un contenzioso civile che arriva, tre decenni dopo, fino alla Cassazione. In tutti i gradi di giudizio viene stabilito che il lascito deve essere devoluto al Comune perché venga destinato all'ospedale, poi soppresso.

Sulla vicenda del lascito Mariani l’esponente del Partito democratico Michele Bettarelli, oggi vicepresidente del Consiglio regionale, ha già presentato tre interrogazioni.