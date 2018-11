Ex ospedale all'asta, il Comune di Orvieto si sfila: niente offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Non ci sarà l'offerta del Comune di Orvieto per l'acquisto dell'ex ospedale di piazza Duomo per il quale giovedì scadono i termini del bando della Asl Umbria 2, proprietaria dell'immobile. Nei giorni scorsi era stato lo stesso sindaco Giuseppe Germani a rendere pubblica l'intenzione dell'amministrazione di partecipare alla gara nonostante in questi anni di consilatura il primo cittadino avesse più volte evidenziato l'insostenibilità economica dell'operazione e il suo gradimento verso la trasformazione del complesso in un hotel di lusso. Ma nel frattempo il Comune è uscito, in anticipo, dal predissesto e malgrado gli effetti ancora non si vedano soprattutto sul fronte delle imposte locali il sindaco ha pensato alla mossa a sorpresa anche in vista delle elezioni della prossima primavera. Ma il "colpo" è rimasto in canna.Ieri, lunedì 12 novembre, nella riunione interna con dirigenti e funzionari, la decisione di non partecipare all'asta. "I revisori dei conti non hanno dato il proprio parere favorevole - spiega Germani - e non ci sono le condizioni economiche per presentare un'offerta. Da quanto abbiamo potuto approfondire, infatti, per poter partecipare dovremmo avere già i soldi a disposizione per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell'ex ospedale perché altrimenti, acquistando un immobile per poi lasciarlo inutilizzato, potrebbe far configurare il danno erariale". Dai conti fatti dalla Asl servirebbero almeno 7 milioni di euro per convertire il complesso in un hotel a cinque stelle.Peraltro sulla vicenda già pende l'esposto alla Corte dei conti presentato nei giorni scorsi da Cittadinanzattiva che ha contestato la perizia di stima fatta dall'Asl con cui poi è stato determinato il prezzo a base d'asta. Tre milioni e mezzo di euro ovvero circa 540 al metro quadrato, "il costo di un capannone nell'area industriale e non in piazza Duomo" hanno osservato, contro i 1.200 al metro quadro dell’altro immobile in vendita, quello dell’ex Pediatria a 950mila euro. Alla Asl tuttavia non hanno mai voluto sentir parlare di svendita e anche nella ultima audizione in commissione regionale Antimafia il dg Imolo Fiaschini aveva sottolineato come si partisse da una prima valutazione dell’Agenzia del territorio che era inferiore a quella messa a bando, 2,7 milioni. Gli introiti, aveva inoltre ribadito, saranno tutti reinvestiti nella Casa della salute che sarà realizzata all’ex Piave e per la quale è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla Agt Ingegneria di Perugia l’incarico da 98mila euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.L'attesa comunque è agli sgoccioli e giovedì si saprà se ci sono offerte per l'acquisto dell'ex ospedale e dei locali dell'ex pediatria. Salvo sorprese dovrebbe esserci quella che fa riferimento al "Leone di Orvieto", Giancarlo Parretti, che aveva già partecipato al primo bando, annullato per l'offerta presentata in maniera errata, con un progetto sostenuto dalla catena alberghiera Melìa. Nel caso in cui anche questa volta l'asta dovesse concludersi con un nulla di fatto si presenterebbe un problema serio perché o si dovrebbe abbassare il prezzo di vendita o la Asl - e il Comune - dovrebbero aprire una seria riflessione sul mantenimento della destinazione pubblica dell'immobile posto che, come detto, c'è già in progetto di realizzare la Casa della salute i cui fondi necessari devono venire però proprio dall'alienazione dal complesso di piazza Duomo.