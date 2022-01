Ex Milizia di Terni, Orsini: «Luogo di ricerca e studio da collegare con Irccs e università»

Il futuro del palazzo dell'ex Milizia continua a far discutere. Di pochi giorni fa l'annuncio dell'assessore regionale Melasecche riguardo la delibera che ha stanziato 5 milioni di euro per trasformare quello che doveva essere il centro di ricerca sulle cellule staminali in alloggi di edilizia popolare. Dopo l'affondo del consigliere del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, prende posizione anche il consigliere comunale del gruppo misto Valdimiro Orsini che sottolinea: «L'ex Milizia sia un luogo di ricerca e studio, per questo è stata a suo tempo progettata - spendendo tanto denaro pubblico - per questo può essere molto utile in questa fase di pandemia permanente. Il ruolo di ricerca e studio, meglio ancora se collegato all'università - dichiara Orsini - si coniuga bene anche con il documento approvato all'unanimità nei giorni scorsi in 2° commissione consigliare, un documento che tra primo punti chiede, pensando al piano regionale sanitario, che a Terni venga previsto un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Irccs, che appunto necessita anche di laboratori di alta specializzazione. L'ex Milizia è stata appunto realizzata per ospitare laboratori, è dotata di infrastrutture e impiantisca per questa funzione, una ricchezza che andrebbe persa oltretutto spendendo altro denaro pubblico. Trovo assurdo che laddove siano stati spesi milioni per realizzare laboratori ora se ne spendano altri 5 per ricavarci un ostello. Non entro in polemiche personali, mi rivolgo alla presidente Tesei affinché guardi finalmente con attenzione il territorio ternano. Terni non ha bisogno di strutture ricettive, ce ne sono già tante anche a ridosso dell'ospedale, peraltro a prezzi contenuti. Magari si può pensare a convenzioni per calmierare ulteriormente i prezzi per i familiari delle persone ricoverate al Santa Maria. Terni ha bisogno di innovazione, di luoghi di ricerca e sviluppo, come appunto l'ex Milizia, non dormitorio ma spazio per le nuove frontiere della medicina, della salute e della formazione Un ruolo nazionale per una Terni protagonista».

APPROFONDIMENTI TERNI «Terni, l'ex Milizia non può diventare un... CAMPOMICCIOLO Da centro di ricerca a residenza Ex Milizia, persi 200 posti di...