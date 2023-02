Eventi valentiniani, è il turno di "Musica a colori": Grandi classici e la premiazione di quattro eccellenze del territorio

Terni- In scena questa sera, lunedì 27 febbraio, alle ore 20.30 all’Auditorium di Palazzo Gazzoli di Terni lo spettacolo “Musica a colori”.

Protagonisti i cantanti ternani Gianni e Veronica Neri noti anche per la loro pluriennale collaborazione con il maestro Mogol.

"Sarà un concerto in versione unplugged, cioè acustico- spiega Gianni Neri- con il Maestro Gioni Barbera (Arisa, Ron, Mango, Mogol) al Pianoforte, Massimo Satta (Dalla, Zanicchi, Califano, Baroni) alla chitarra ed un quartetto d’archi dell’associazione “ITalenti d’Arte” coordinato dal maestro Lucia Di Veroli".

Il repertorio si baserà su brani storici passando da Battisti a Mango, da Paoli a Dalla e molti altri ancora.



Prima del concerto verrà assegnato il premio “Arte, Amore e Musica” a quattro eccellenze del territorio: Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci, la Musicista Desirè Scuccuglia, l’attore Riccardo Leonelli ed il pittore Albertino Spina che per l’occasione metterà a disposizione alcuni dipinti a fare da cornice allo spettacolo.Ad assegnare il premio in rappresentanza delle istituzioni sarà l’assessore alla Cultura Maurizio Cecconelli.Lo spettacolo è stato organizzato con il patrocinio del comune di Terni in occasione degli Eventi Valentiniani 2023 .La produzione artistica è a cura ella Vocal Master Records.