PERUGIA - ll buon cibo e musica live itinerante come ingredienti per l’operazione “rilancio” del centro storico. “Il meglio piatto, mangialonga jazz”, in calendario per giovedì come anteprima di August in Jazz, è il numero zero di una serie di eventi da calendarizzare in futuro e che, per la prima volta, vede uniti i commercianti del centro. Dal Borgo Bello a corso Garibaldi passando, ovviamente, per l’acropoli. Una passeggiata enogastronomica, con shopping e musica per dare il benvenuto alla versione soft di Umbria Jazz di questa estate 2020 nel segno del coronavirus.

COMMERCIANTI UNITI

A firmare l’appuntamento di giovedì, che da il via alle celebrazioni ridotte della festa dedicata al jazz, la Confraternita del Sopramuro, il Consorzio Perugia in centro e Perusia Futura che radunano residenti, artigiani e commercianti dell’acropoli, ma anche i rioni di Perugia 1416, le associazioni di via dei Priori, Borgo Bello, corso Garibaldi, via della Viola e porta Eburnea. L’idea che i commercianti uniti stanno perseguendo è quello di un calendario di eventi dal pomeriggio alla sera fino a settembre per rilanciare il centro storico e le sue attività, rivolgendosi a diversi target. La missione è coinvolgere giovani, ma anche famiglie e i turisti in questi giorni a spasso per la città. Un passaparola che, in queste ore, si sta diffondendo da un’attività commerciale all’altra e a cui in molti rispondono aderendo all’iniziativa di giovedì. Un’esperienza importante intorno a cui ragionare poi, in autunno, per dare vita alla versione public company del Consorzio.

IL FORMAT

E’ ancora un working progress l’elenco delle attività che aderiranno all’iniziativa. Di certo la mangialonga jazz sarà un evento diffuso, con musica itinerante per evitare assembramenti nel pieno rispetto delle norme anti coronavirus. Le attività che aderiranno all’evento (non solo ristoratori, ma anche negozi di generi alimentari) daranno l’opportunità ai propri clienti di degustare il proprio “piatto forte”, ovviamente con come ingredienti le tipicità locali.

LA MAPPA

Cinque diversi percorsi culinari a tappe a ritmo di jazz in piazza Matteotti, via della Viola, corso Garibaldi, via Ulisse Rocchi e Borgo Bello. Le associazioni di quartiere stanno lavorando anche sulla possibilità di rendere pedonale le via di corso Cavour e corso Garibaldi sin dal tardo pomeriggio, per permettere ai visitatori di fruire ancora più facilmente e in tranquillità anche delle botteghe artigiani e dei negozi dei quartieri. MUSICA A incorniciare la cena sotto le stelle nelle zone più belle della città, ovviamente la musica. Musicisti suoneranno in più location in tutte le vie interessate e una “marching” band a bordo di una Ape car sfilerà suonando.

