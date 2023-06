Venerdì 23 Giugno 2023, 07:10

FOLIGNO - Un evasore «totale» al giorno, festivi esclusi. Numero impressionante, in valore assoluto e per quello che significa in termini economici e di giustizia sociale.

È la media dei militari della guardia di finanza dell’Umbria, diretti dal generale Alberto Reda e a livello provinciale dal colonnello Antonella Casazza per Perugia e dal collega Livio Petralia per Terni.

Il dato emerge nel giorno in cui le fiamme gialle festeggiano il 249esimo anniversario della fondazione, con una cerimonia fra la gente nella centralissima piazza della Repubblica e successiva inaugurazione a Palazzo Trinci della mostra “La guardia di finanza a tutela delle libertà economiche e dell’equità sociale. Dalle origini alla moderna polizia economico-finanziaria” visitabile fino al prossimo 24 settembre.

Sono 269, per l’esattezza, gli evasori totali in Umbria scoperti dalla guardia di finanza in poco più di un anno. Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, le fiamme gialle dell’Umbria hanno eseguito oltre 10 mila controlli amministrativi e circa 2.500 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione fiscale le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso, a fronte dei 249 interventi eseguiti, di denunciare 92 soggetti e di sottoporre a sequestro crediti inesistenti per un ammontare di oltre 218 milioni di euro. Individuati oltre ai 269 evasori totali anche 299 lavoratori irregolari.

La guardia di finanza ha eseguito oltre 399 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 430 soggetti per reati fiscali e al sequestro di beni per circa 212 milioni di euro.

SPESA PUBBLICA

Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica sono stati segnalati alla magistratura contabile danni per circa 22 milioni di euro, a carico di 105 soggetti. In materia di appalti sono stati eseguiti 22 interventi, riscontrando somme oggetto di assegnazione irregolare per circa 46 milioni di euro, con la conseguente denuncia all’autorità giudiziaria di 26 persone.

I 224 interventi condotti per prevenire e contrastare condotte volte a pregiudicare il corretto utilizzo di risorse finanziarie relative a fondi strutturali, spese dirette, “Next Generation Eù, Pac” hanno consentito di avanzare proposte di sequestro per oltre 83 milioni di euro e di denunciare 100 soggetti. In materia di reddito di cittadinanza, invece, sono stati eseguiti 323 controlli, che hanno permesso di intercettare oltre 3,2 milioni di euro indebitamente percepiti e di denunciare 237 soggetti.

RICICLAGGIO, USURA, FALIMENTI

Sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro e proposte di sequestro per oltre 115 milioni di euro a seguito di circa 164 interventi nei comparti del riciclaggio, usura e reati societari, fallimentari e bancari. Sono state 413 le persone denunciate, di cui 6 tratte in arresto. Nel campo dei reati fallimentari sono state accertate distrazioni per un valore di oltre 46 milioni di euro e la denuncia all’autorità giudiziaria 181 soggetti.

LOTTA ALLE MAFIE E DROGA

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 107 soggetti, mentre i provvedimenti di confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di oltre 9 milioni di euro. Ammonta, invece, ad oltre 37 milioni di euro il valore dei beni proposti all’autorità giudiziaria per il sequestro. Nel settore di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono stati denunciati 95 soggetti, dei quali 22 tratti in arresto e sequestrati oltre 175 chilogrammi.

«In un momento come quello che a livello globale stiamo attraversando - ha detto il generale Reda - le linee d’azione della guardia di finanza si sono concentrate lungo le direttrici della tutela delle entrate erariali, della corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia e del contrasto ad ogni forma di criminalità. Il filo conduttore delle nostre attività operative è quello della trasversalità e della stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel contrasto alle illegalità di carattere economico-finanziario».