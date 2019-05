Europee, l'Umbria è verde: Lega al 38 %

PERUGIA - La Lega di Matteo Salvini supera il 38 per cento in Umbria (38,18%). Circa quattro punti oltre la media nazionale. Il Pd, squassato dallo scandalo sulla sanità si ferma al 23,9%, un punto percentuale in meno rispetto alle politiche del 4 marzo 2018, quelle cappotto 5-0 per il centrodestra nei collegi uninominali.

Il Movimento 5 Stelle incassa una batosta pesante: 14,6 % contro il 27,3 di un anno fa. I grillini tornano alla stessa percentuale delle regionali 2015.

Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA