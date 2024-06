Europee, in Umbria Fratelli d'Italia primo partito. Cresce anche il Pd. Crollo M5S. Forza Italia sorpassa la Lega

In Umbria, terminato lo scrutinio per le elezioni europee, Fratelli d'Italia si conferma primo partito e ottiene il 32,62 %. Dato superiore di circa due punti rispetto alle politiche di due anni fa. Nel centrodestra Forza Italia supera la Lega. Cresce anche il Pd, mentre fa segnare un calo vistoso il Movimento 5 stelle. Non sfonda Alternativa popolare del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Il 32,62 per cento dei voti ottenuto da FdI non è assolutamente paragonabile al 6,58 della precedente consultazioni ma anche superiore al poco più del 30 per cento delle elezioni politiche.

Nel centrodestra, Forza Italia ha ottenuto l'8,38 dei consensi (6,84 alla Camera alle politiche e 7,28 al Senato) sorpassando la Lega che si è fermata al 6,83 (7,75 e 7.91 a Camera e Senato). Il partito democratico si conferma secondo partito e d è in crescita. Ha infatti ottenuto il 26,38 per cento dei consensi. Dato superiore al 23,98 delle precedenti europee ma anche alle politiche quando aveva fatto registrare in Umbria 20,9 alla Camera e 21,42 al Senato. Tonfo del M5s che ha ottenuto l'8,87 dei voti, il 5,76 in meno rispetto al dato europeo precedente ma anche inferiore al poco più del 12 per cento delle politiche. FdI, con i dati delle Europee, è primo partito, tra le altre città, a Perugia, Terni, Foligno e Orvieto.