Eurochocolate, ecco il no che blocca la festa dei golosi

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad oggi non ci sarà nessun Eurochocolate 2020 per Perugia, originariamente in programma dal 16 al 25 ottobre. L’ennesimo no è arrivato ieri, dopo l’incontro con il comitato tecnico scientifico che ha valutato negativamente anche l’ennesima proposta firmata dallo staff di Eugenio Guarducci: ovvero una versione soft tutta in periferia, al Barton Park a Pian di Massiano.EUROCHOCOLATEUn nuovo no, a quanto sembra, dettato dal trend delle scorse ore e che ha visto crescere la curva dei contagi da coronavirus in Umbria. Ora la decisione se fare o meno Eurochocolate spetta al comitato di ordine pubblico e sicurezza in prefettura, sul cui tavolo è già finita più volte la questione e che sarà convocato d’urgenza nelle prossime ore. Tra le criticità, il distanziamento della folla ma anche l’impossibilità di tracciare i visitatori. Per bypassare questi problemi, Guarducci e il suo staff hanno elaborato diverse soluzioni: dal tracciock (un codice a barre per tracciare gli spostamenti delle persone da uno stand all’altro), all’ingresso scaglionato da più varchi nell’acropoli. Ma niente di tutto questo è bastato davanti alla minaccia del virus invisibile.Per il consigliere comunale Giuliano Giubilei, per Eurochocolate non ci sono le condizioni. «Non si può mettere a rischio la salute dei cittadini - spiega, cioè di tutti, e salvaguardare l'interesse generale, per un evento esclusivamente imprenditoriale. Di qualcuno, cioè, che non vuole prendere atto della situazione».Non si arresta l’effetto domino che ha sconvolto come uno tzunami il settore degli eventi ai tempi del coronavirus. Dal comitato tecnico e scientifico di ieri arrivano i no anche per la Marcia della Pace Perugia – Assisi.Troppi i rischi sanitari in un momento così delicato, è questa la motivazione, per permettere manifestazioni dai grandi numeri che prevedono la partecipazione di migliaia di persone che poi non possono essere tracciate in eventuali casi di contagio. Criticità anche nella logistica: troppo complicata per la gestione di arrivi e partenze della folla dei partecipanti.STOP AI BARACCONIDopo la comunicazione dell’alt ai baracconi, quella arrivata martedì via pec ai giostrai dove veniva spiegato che non vi sono i presupposti necessari per autorizzare i baracconi, oggi un altro stop. Un no che pesa sulle 140 famiglie di giostrai che, come tradizione vuole, raggiungono Perugia per ravvivare Pian di Massiano con i baracconi.Dopo un vertice in prefettura a cui hanno partecipato anche qualche rappresentante degli operatori dello spettacolo viaggiante, rimangono le criticità sul rischio di assembramenti. Nei giorni scorsi i sindacati avevano puntato il dito sulla crisi che ha duramente colpito la categoria dei giostrai, che però sono tornati al lavoro anche in zone duramente colpite come Bergamo e in città con parchi di dimensioni simili a Perugia come Lucca o Prato, dove i luna park si sono svolti in tutta sicurezza, a prova di covid. In bilico anche o svolgimento a novembre della tradizionale Fiera dei morti a Pian di Massiano, ma anche nel centro storico cittadino.