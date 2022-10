Mercoledì 26 Ottobre 2022, 07:15

PERUGIA - Quando un truffatore armato di tutte le peggiori intenzioni incontra una persona che ha bisogno d’aiuto, forse più psicologico che materiale, purtroppo difficilmente finisce bene per quest’ultima.

Succede a Perugia. Un certificato penale definito «consistente» nonostante sia poco più che quarantenne. Truffe in serie che lo hanno già portato in tribunale, siciliano residente a Perugia che riesce ad entrare in un gruppo di amicizie e individuare tra queste la preda.

Inizia così la sventura di una donna perugina di 58 anni. L’uomo, secondo quanto racconterà alle forze dell’ordine assistita dall’avvocato Diego Florio, le viene presentato da un’amicizia comune perché è un consulente finanziario che può dare alla donna il supporto di cui ha bisogno. La signora infatti è alla ricerca di una entrata mensile che possa permetterle di avere un po’ più di liquidità. E allora ecco il consiglio del broker: a fronte di duemila euro di investimento iniziale, le assicura una rendita mensile di quattrocento euro. Insomma, investimento ripianato in meno di sei mesi e poi tutto guadagno. La donna acconsente e, come si legge nel capo d’imputazione di una denuncia poi diventata iter processuale, «in due riprese» tra agosto e settembre 2019 consegna la cifra all’uomo per una rendita che «non veniva realizzata» proprio perché quell’uomo del consulente finanziario aveva soltanto l’apparenza e nulla più.

Ma non finisce qui, dal momento che essendo evidentemente entrato in confidenza con la donna, il falso broker è riuscito anche a sfilarle da sotto il naso un telefono da 900 euro di valore appena acquistato in un negozio cittadino come regalo per il figlio. Sempre nei capi d’imputazione si legge come l’uomo «prendeva in consegna il telefono promettendo che avrebbe procurato» alla povera vittima dei raggiri «un altro cellulare che avrebbe potuto regalare a suo figlio» di valore superiore rispetto a quello che aveva appena acquistato. Ma la triste conclusione sarà che, secondo quanto denunciato dalla donna, l’uomo non manterrà la promessa e non restituirà il telefono.

La donna qualche giorno fa si è costituita parte civile nel processo attraverso proprio l’avvocato Florio con la speranza di sconfiggere stavolta il truffatore.