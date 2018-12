© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Spacciatori fatti arrivare dall'Albania con il visto da turisti, fatti alloggiare in albergo e inseriti in una rotazione di spaccio h24 per soddisfare tutti i clienti tra Umbertide e Città di Castello, ma con traffici estesi fino a Perugia. Un giro da 30mila euro al mese di cocaina, con decine di assuntori che ora tremano perché scoperti: questa, la mafia della cocaina stroncata dai carabinieri del nucleo operativo di Città di Castello e della stazione di Umbertide al termine di un'operazione (denominata "Boomerang" e coordinata dal sostituto procuratore Manuela Comodi) che ha visto complessivamente indagate venti persone tra italiani, albanesi e magrebini. Uno smercio non solo al dettaglio, ma anche sotto forma di importanti quantità vendute a personaggi che poi spacciavano la cocaina per conto loro.Secondo quanto appurato dalle indagini, iniziate nel febbraio 2017 dopo che i carabinieri avevano intercettato diverse situazioni di spaccio, il vertice dell'organizzazione è un gruppo di albanesi che da tempo vivono a Umbertide e tutti con precedenti penali. Avrebbero così messo in piedi uno smercio di cocaina praticamente senza interruzione, utilizzando altre persone tra cui connazionali fatti arrivare dall'Albania con il visto per turisti e messi "in rotazione" per i 90 giorni previsti dal permesso: una volta terminati, i soggetti rientravano e venivano sostituiti da altri.Nel corso dell'indagine sono state già arrestate 7 persone, tra cui una donna, e denunciate altre quindici. A marzo i carabinieri avevano dato esecuzione a tre misure cautelari, di cui due in carcere. I militari hanno inoltre ritrovato e sequestrato quantitativi di droga, bilancini, sostanze da taglio e cellulari lasciati in pegno dai clienti per acquistare le dosi di cui avevano bisogno.