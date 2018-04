Casa, due stipendi per le bollette: famiglie umbre salassate

di Fabio Nucci

PERUGIA - Oltre 300 euro al mese per l’abitazione, tra bollette, affitto e manutenzioni. Le spese per la casa sono diventate un salasso per le famiglie umbre arrivando ad assorbire il 12,1% delle loro entrate mensili. Quota che arriva al 21,4% se l’abitazione è in affitto, condizione che riguarda il 15,8% delle famiglie della regione. I dati sono elaborati in base all’ultima indagine Istat sugli Aspetti della vita quotidiana riferita al 2016 e dalla quale risulta che il 14,7% dei nuclei ha la propria casa danneggiata e il 2,2% in cattive condizioni. Nella regione si contano quasi 500mila abitazioni, il 92% delle quali “civili”, popolari o economiche.



Rispetto al dato nazionale, in Umbria è più elevata la percentuale delle famiglie che vivono in case di proprietà, 84,2% contro l’80,3% nazionale. Ne consegue una spesa media per l’abitazione più bassa, pari a 304 euro (320 in Italia) che è il dato medio considerando tutte le famiglie. L’importo per acqua, luce, gas, elettricità e manutenzioni sale però a 538 euro se il nucleo vive in una casa in affitto. Questo significa che i 260 euro al mese spesi se l’abitazione è di proprietà sono destinati solo alle utenze e alle manutenzioni; importi che in un anno arraffano dal bilancio domestico 3.120 euro, il corrispettivo di due stipendi. Normale che nella stessa indagine (Istat, Aspetti della vita quotidiana) il 65,1% degli intervistati (in Umbria oltre 700 famiglie dislocate in 22 comuni) lamenti una spesa troppo alta. Quanto alle condizioni abitative, il 9,5% ritiene la sua abitazione troppo piccola, il 16,2% troppo distante da parenti e familiari, il 2,2% in cattive condizioni. C’è poi un 14,7% che parla di casa danneggiata (le interviste sono state raccolte lo scorso anno), mentre un 19,8% lamenta la presenza di umidità e un 4,3% scarsa luminosità (nell’87,3% dei casi è presente un terrazzo o uno spazio esterno). Quanto alle utenze, detto delle spese, c’è un 5,7% di famiglie che rileva irregolarità nell’erogazione dell’acqua corrente, mentre il 29% non si fida di bere l’acqua dal rubinetto. Passando alla fornitura del gas, nella regione c’è un 17,1% di famiglie non ancora raggiunte dalla rete di gas naturale o Gpl: di queste, il 4,3% fa ricorso alle bombole, l’11,7% dichiara di essere allacciato a un bombolone esterno, mentre l’1,1%, circa 4.200 nuclei, vive in case che non dispongono di gas. Risulta, infatti, che nell’1,4% dei casi le case non dispongono di impianti di riscaldamento.



IL MERCATO IMMOBILIARE

Spostando l’attenzione sul “mattone”, l’Umbria ha iniziato il 2018 con valori in calo sia sul versante locazioni, sia sul versante compravendite. Almeno questo emerge dall’Osservatorio sul mercato residenziale di Immobiliare.it. Secondo l’analisi del portale, i prezzi richiesti per le abitazioni in affitto sono scesi dell’1,9% su base trimestrale, mentre per il mercato delle compravendite il calo si è arrestato allo 0,9%.

A marzo 2018 il prezzo medio richiesto per l’affitto di immobili residenziali in Umbria è stato pari a 6,59 euro al metro quadro, il 23% in meno rispetto alla media nazionale (8,61 euro/mq). Più bassi rispetto alla rilevazione nazionale anche i prezzi delle vendite: comprare casa nel Cuore verde costa in media 1.244 euro/mq contro il dato medio nazionale di 1.895 euro. Nelle compravendite, situazione simile nei due capoluoghi (1.215 e 1.121 euro/mq) ed entrambe le città registrano ancora cali consistenti nei valori delle case in vendita: -0,7% a Perugia, -1,2% a Terni.

Fabio Nucci



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA