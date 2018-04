PERUGIA - Una serie impressionante di furti, poi la fuga. Una fuga cui i carabinieri hanno messo fine. Un latitante croato di 28 anni è stato arrestato nella cittadina slovena di Krsko: censito per i suoi precedenti, già da minorenne, con ben 31 alias, è stato localizzato e catturato dalla polizia slovena per conto del Nucleo investigativo del comando provinciale di Udine al termine di un'indagine coordinata dalla procura del capoluogo friulano.



A carico del 28enne la procura aveva emesso un provvedimento restrittivo per una pena definitiva di nove anni, sei mesi e 16 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole di numerosi delitti contro il patrimonio, prevalentemente furti in abitazione, in diverse località del territorio nazionale. In particolare, fanno sapere i carabinieri, è stato condannato per un furto in abitazione a Malborghetto (Udine) nel settembre 2008.



La pena per questa condanna è andata a cumularsi con quella per altri reati, prevalentemente furti in abitazione ad esempio in provincia di Venezia, Rovigo, Bolzano, Trento, Perugia, Livorno, Terni e Ancona. Le indagini, condotte dal personale dei carabinieri di Udine supportato dai Servizi Interpol e Sirene del ministero dell'Interno e dai colleghi sloveni e croati, hanno permesso di bloccare il ricercato.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:14



