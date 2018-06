PERUGIA - Diciassettemila euro. Questo, secondo gli investigatori, il prezzo della presunta corruzione al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Quando, a maggio 2017, i carabinieri di Assisi diretti dal maggiore Marco Vetrulli tolsero letteralmente dalle mani una presunta mazzetta di cinquemila euro dalle mani del professor Antonio Appignani, all’epoca direttore della clinica, che li aveva appena ricevuti da un ricercatore universitario per veder assicurata la proroga del proprio contratto di lavoro. Una richiesta che quel ricercatore aveva ritenuto inaccettabile ed era andato a denunciare. Appignani era stato così arrestato in flagranza di reato con l’accusa pesantissima di concussione. E finì ai domiciliari poi tramutati in obbligo di dimora.



Secondo quanto emerso nel corso dell’indagine, probabilmente quei cinquemila euro rappresentavano soltanto una rata di un conto più ampio. I militari dell’Arma erano riusciti a bloccare la vicenda proprio perché il ricercatore s’era presentato in caserma con indizi molto precisi e circostanziati.



Così, nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari, Valerio D’Andria, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Mario Formisano e disposto con un decreto il sequestro preventivo di beni per diciassettemila euro nei conti correnti di Appignani. Il decreto è stato materialmente eseguito proprio dai carabinieri di Assisi cui era arrivata la denuncia del ricercatore che ha fatto partire tutta l’indagine.



Il collegio difensivo di Appignani, composto dai legali Gigliotti, Maso e Grenci, attende che venga comunicata la chiusura delle indagini per poi procedere a tutte le valutazioni difensive e per fornire la versione dell’ex primario.



Un’indagine che nel corso dei mesi si è allargata, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di altre tre persone vicine ad Appignani, ma anche alla scoperta di un altro sospetto giro di soldi. Facendo ipotizzare anche il reato di corruzione. La vicenda nasce dopo che il professor Alfredo Garzi aveva denunciato l’ex titolare di Chirurgia Pediatrica al Santa Maria della Misericordia perché nel 2016 gli avrebbe chiesto una mazzetta di 12mila euro per fargli ottenere una convenzione tra l’università di Perugia e quella di Salerno che gli ha permesso di lavorare all’ospedale di Perugia. Appignani sarebbe tornato alla carica anche nel 2017, ma Garzi, stufo di dover pagare, ha chiamato i carabinieri.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018



