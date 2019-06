Perugia, ruba 70mila euro ai genitori per la cocaina ma non bastano: «Altri soldi o vi butto dalla finestra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un dramma familiare. L'ennesimo. Protagonista sempre lei, la cocaina. La polizia ha rintracciato un 25enne perugino ed ha eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e di estorsione.Gli investigatori della squadra mobile hanno fatto luce su una situazione familiare infernale, che aveva come protagonista un 25enne, cocainomane, responsabile di minacce, violenze fisiche e di continue estorsioni sia ai danni dei genitori che della sorella.A scatenare il giovane era la sua dipendenza dallo stupefacente, che lo induceva a ricercare continuamente il denaro necessario ad acquistare la cocaina, in assenza della quale diventava estremamente aggressivo e violento nei confronti del suo intero nucleo familiare. Il giovane, dalla fine del 2018, non riusciva più a gestire la sua dipendenza e a controllare i suoi comportamenti e così aveva iniziato a sottrarre denaro dai conti correnti dei genitori e a pretendere soldi, quasi quotidianamente, dal padre, dalla sorella e soprattutto dalla madre.Gli agenti della Mobile stimano che, in pochi mesi, il giovane si fosse così impossessato di oltre 70.000 euro, una cifra considerevole che, tuttavia, non era comunque sufficiente a placare la sua sete di cocaina: il 25enne continuava a richiedere denaro, soprattutto alla madre, vittima delle minacce e delle aggressioni più pesanti. In particolare, lo scorso mese di febbraio, non avendo ottenuto la somma richiesta, aveva spalancato la finestra e minacciato la donna di buttarla di sotto se non lo avesse subito accontentato.