Minorenni con le “puntate” in mano: stangata sala scommesse. Rischio chiusura

PERUGIA - Continua l’impegno delle Fiamme Gialle perugine per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Da ultimo, nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di questo capoluogo hanno sorpreso due minorenni in un centro scommesse di Castiglione del Lago.



Impossibile negare l’evidenza: i ragazzi avevano ancora in mano le schedine di alcune puntate appena giocate, per un controvalore di oltre 120 euro, e stavano seguendo sui monitor le gare sportive, con viva partecipazione, per verificare se avessero vinto.



Ma i due ragazzi non potevano neppure mettere piede in questi locali, né puntare delle somme di denaro, in quanto, per legge, è proibita ai minori di 18 anni la partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro. Il c.d. “decreto Balduzzi”, in particolare, ha ulteriormente inasprito le sanzioni per i titolari dei punti scommessa che consentono la partecipazione ai giochi pubblici di minorenni. Secondo la norma, infatti, l’esercente è tenuto a richiedere agli avventori l’esibizione di un documento di riconoscimento, qualora non sia sicuro della loro maggiore età. I Finanzieri, in collaborazione con personale dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, hanno contestato all’esercente della sala scommesse la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da 5.000 a 20.000 euro. Inoltre, il proprietario, che in quest’occasione rischia la chiusura del locale da 10 fino a 30 giorni, dovrà prestare molta attenzione in futuro perché in caso di recidiva è prevista anche la sanzione accessoria della revoca della licenza.



Nel 2016, i players italiani hanno giocato 96 miliardi di euro, ossia 260 milioni al giorno e 3.012 euro ogni secondo, in aumento dell’8% rispetto agli 88 miliardi registrati nel 2015. L’entità delle somme movimentate in tutto il mondo dei giochi e delle scommesse rappresenta una forte attrattiva anche per la criminalità. Risulta, pertanto, essenziale l’azione di controllo della Guardia di Finanza a tutela del monopolio statale sui giochi, non solo per reprimere le violazioni in materia ma proteggere le fasce più deboli che maggiormente potrebbero risentire della dipendenza dal gioco.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:11



