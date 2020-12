TERNI Lo hanno arrestato mentre si stava facendo consegnare i soldi appena prelevati dal bancomat dal padre e dalla sorella. Si tratta di un un ternano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti, su richiesta del padre 71enne, anche lui di Terni, pensionato, e della sorella di poco più giovane di lui, in quanto l'arrestato li costringeva, con minacce e violenza, a recarsi presso uno sportello Atm obbligandoli ad effettuare un prelievo. La consegna della somma prelevata, pari a 60 euro, veniva monitorata dai militari intervenuti che bloccavano l’uomo nell’atto di farsi consegnare le banconote dai congiunti. La somma è stata recuperata e restituita al padre. L’uomo, una volta tratto in arresto, è stato portato in carcere.

