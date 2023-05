Domenica 28 Maggio 2023, 07:00

PERUGIA - Estorsione. Minacce. Calunnia. Un tridente ben più dannoso di quello composto da De Giorgio-Ercolano e Cutolo che nel suo primo anno di presidenza del Perugia gli fece spendere inutilmente un patrimonio.

Leonardo Covarelli, ex patron biancorosso tra il 2008 e il 2010 (quando il Perugia non si iscrisse al campionato di Lega Pro e ricominciò con Damaschi dalla serie D) il prossimo 16 giugno comparirà davanti al giudice monocratico Emma Avella dopo essere stato rinviato a giudizio nei giorni scorsi dal gup Piercarlo Frabotta. Assieme a lui, alla sbarra anche un imprenditore di Foligno, che rispetto a Covarelli è imputato “solo” di estorsione e minacce.

Nei confronti di chi? Questa è la parte che conduce questa storia al livello di una spy story cittadina. La vittima infatti è una persona molto nota, visto che è un conduttore televisivo. Una storia complicata, con l’ex patron e il suo avvocato chiamati a dimostrare la sua innocenza.

LA RICOSTRUZIONE

La trama si snoda lungo sette capi di imputazione e non è facile da raccontare. Leggendo il decreto che dispone il giudizio firmato dal giudice Frabotta, infatti, soltanto in un caso i tre vengono nominati assieme e cioè quando l’ex patron biancorosso e l’imprenditore sono accusati in concorso di un presunto episodio di estorsione ai danni del conduttore tv che si sarebbe determinato tra il 31 gennaio 2022 e il 4 marzo dello stesso anno. Questo perché, si legge nelle carte, Covarelli avrebbe fatto da tramite tra i due dopo che l’altro imputato era stato raggiunto da una misura di divieto di avvicinamento nei confronti della vittima per un precedente episodio estorsivo e di minacce nei confronti del conduttore tv, costretto a versare duemila euro, prima di subire una ulteriore richiesta di denaro spacciata come un credito del folignate nei confronti di Covarelli. In questo caso la vittima, si legge nelle carte, avrebbe consegnato «la somma complessiva di 1.100 euro in più dazioni» che secondo il conduttore tv sarebbero servite «a ripianare i debiti» del folignate «e quindi ad evitare le conseguenze paventate da quest’ultimo, nei suoi confronti e della sua famiglia».

Detto di un altro episodio contestato a Covarelli in cui l’ex presidente chiede al conduttore altri soldi per «tendere un’imboscata» a un presunto usuraio «così da farlo arrestare in flagranza» dalla polizia, la domanda è: in che rapporti si trovavano i due imputati e in che modo c’entra il personaggio tv? Chiaro come nel corso del dibattimento tutte le situazioni verranno sviscerate e si potrà avere un’idea più certa, ma da quanto si apprende il nesso potrebbe essere relativo a una sorta di ruolo di “garante” che il personaggio tv avrebbe avuto nei confronti dell’ex patron biancorosso.

E se gli avvocati Francesco Falcinelli e Pietro Gigliotti avranno modo dal 16 giugno di difendere il folignate dalle accuse di estorsione e minacce, il loro collega Angelo Frioni dovrà trovare argomenti per difendere Covarelli anche dal terzo reato a lui imputato, quello cioè di calunnia. In questo caso si parla di tre denunce fatte dall’ex presidente a polizia e carabinieri in quanto vittima di usura ma, secondo quanto si apprende dalle carte, in realtà il presunto usuraio altro non sarebbe stato che la persona nei confronti della quale Covarelli si sarebbe impegnato a pagare un’auto a rate. Cosa che non sarebbe avvenuta per, scrive il giudice, «insolvenza a causa di numerosi prestiti ricevuti da innumerevoli soggettiche egli non aveva mai onorato, impiegando le consistenti somme che riceveva in prestito in scommesse sportive».