Sabato 3 Giugno 2023, 07:10

PERUGIA - Chi ne ha subito l’assalto è rimasto «scioccato» dalla devastazione di casa prima ancora che da quanto portato via. La nuova emergenza ladri e furti nelle case corre nelle chat di residenti di almeno tre quartieri, tra loro confinanti, rimbalzando da Montebello e San Vetturino fino a Prepo e la zona di via Settevalli.

«Hanno spaccato tutto» ha raccontato il proprietario di una villa presa d’assalto qualche giorno fa nella zona di San Vetturino. E anche nella parte bassa di Prepo c’è chi racconta di come i banditi in azione nelle ultime ore siano entrati forzando una finestra del bagno e lo abbiano sostanzialmente distrutto prima di compiere la razzia vera e propria.

Inutile dire come questi elementi stiano allarmando e non poco i residenti, con gli inviti a fare massima attenzione e segnalare subito movimenti sospetti che si accumulano nelle chat di residenti della stessa zona. Perché in questo caso non c’è “soltanto” la paura di essere derubati dei propri oggetti, ai quali spesso si dà più un valore affettivo che non quello squisitamente commerciale. No in questi casi c’è anche la rabbia per i danni che, come appunto raccontano alcune delle vittime, sono particolarmente ingenti.

Altro elemento da sottolineare è come l’allerta che scatta in tre zone sostanzialmente confinanti può anche significare che ci sia un’unica banda in azione, magari dietro i suggerimenti in arrivo da qualche basista che per qualche ragione potrebbe trovarsi a “convergere” spesso proprio in questa zona indicando di volta in volta i potenziali obiettivi da colpire.

Del resto, soprattutto per quanto riguarda Prepo e San Vetturino, si tratta di due quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di molte abitazioni singole e in cui magari il controllo di vicinato (rispetto a zone dove magari c’è una prevalenza di palazzi e condominio) può risultare più complicato specie se le abitazioni sono circondate da terreni e giardini.

E specie, soprattutto in questi periodi, se nei fine settimana e nelle serate estive sono in molti a lasciare vuote le proprie abitazioni, È innegabile come, statisticamente parlando, al pari del momento che va da ottobre a dicembre (quando il cambio dell’ora comporta che faccia buio fin da metà pomeriggio) durante l’estate e avvicinandosi al periodo delle vacanze i ladri tornino prepotentemente in azione sfruttando non solo i giorni di villeggiatura ma anche il fatto che con l’arrivo dell’estate aumentino le occasioni di uscire la sera. Per questo le forze dell’ordine sono già al lavoro per elaborare un piano di contrasto