Esplode palazzina per il tentato suicidio di un anziano a Terni: donna incinta fra gli intossicati

Ultimo aggiornamento: 13:24

Prima una violenta esplosione, poi l'incendio che ha divorato un appartamento al sesto di una palazzina di via Malnati a Terni, a poca distanza dell'ospedale Santa Maria. Subito soccorso l'inquilino, un anziano di 71 anni, che è stato trasportato all'ospedale e ricoverato con ustioni in parte del corpo. Paura per una coppia di ternani che abita nell'attico, Lei è incinta. I due si sono rifugiati in terrazzo dove esser rimasti lievemente intossicati dal fumo. I vigili del fuoco li hanno raggiunti con difficoltà solo dopo 40 minuti con le scale mobili e sono stati così anche loro trasportati in ospedale. L’edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco aiutati da carabinieri, polizia e dagli operatori del 118.Gravi i danni all'abitazione, mentre ancora gli altri inquilini non hanno potutto entrare a casa per verificare i danni subiti. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, che abita con la moglie in quel momento assente, avrebbe tentato il suicidio dando fuoco alla casa. Ma sono ancora in corso le indagini e l'anziano sarà ascoltato nelle prossime ore. L'episodio è accaduto alle 8,30 quando molti inquilini erano per fortuna già fuori dalla palazzina.