Esplosione nel laboratorio per il trattamento della cannabis light: inchiesta chiusa, 5 indagati. A Gubbio morirono due dipendenti

PERUGIA Ci sono anche i reati di omicidio doloso e lesioni dolose tra quelli contestati dalla Procura di Perugia nell'avviso di conclusione indagini notificato oggi a cinque persone per l'incendio avvenuto a Gubbio, in località Canne Greche, il 7 maggio dello scorso anno, che distrusse un edificio adibito a laboratorio per il trattamento della 'cannabis light'. Provocando la morte di due dipendenti, Samuel Cuffaro di 19 anni ed Elisabetta D’Innocenti, mamma di 52 anni, e il ferimento di altri due, uno dei quali all'epoca minorenne, che riportarono gravi lesioni. L'avviso di conclusione delle indagini ha raggiunto i responsabili delle due attività che si occupavano delle lavorazioni e uno dei titolari dell'immobile.