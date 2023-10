Esplode il derby degli autodromi. Pierfrancesco Pileri replica al vice - sindaco di Magione.

TERNI Scoppia la guerra degli autodromi nell’Umbria dei motori. Riassunto delle puntate precedenti. Nell’Umbria settentrionale c’è un autodromo attivo, quello di Magione, mentre in quella meridionale, nonostante la città di Terni brilli per le sue tradizioni internazionali, con fiori di campioni illustri, che partono da Libero Liberati ed arrivano a Danilo Petrucci passando per Mario Umberto Borzacchini, Paolo Pileri e Mirko Giansanti, l’ìmpiantistica segna il passo, facendo registrare una assenza di circuiti dove organizzare gare e svolgere allenamenti. Nel ternano è però entrato in pressing negli ultimi tempi per colmare questo vuoto un nome illustre, Pierfrancesco Pileri, direttore tecnico del Team Pileri negli anni ’70 ed ’80, che ha elaborato un progetto ed ha trovato un finanziamento adeguato per realizzare il circuito che a Terni non c’è. L’isola che non c’è dei motori non piace però al vice-sindaco di Magione con delega allo sport, Lagetti, che ha dichiarato a “La Nazione” che “L’Umbria ha già un suo autodromo (quello di Magione, ndr), con una storia e un’attività sportiva in grado di dare adeguate risposte a tutti gli appassionati di questo sport sia come spettatori, che come piloti. Un autodromo che oltre tutto è intitolato proprio ad un grande campione dell’automobilismo nato a Terni, Mario Borzacchini, a sugellare l’idea che si trattava di un impianto che rispondeva alle esigenze di questo settore a livello nazionale. La proposta di realizzare un nuovo circuito – conclude Lagetti – a così poca distanza da quello esistente, che andrebbe quindi a competere con quello di Magione, oltre a non rappresentare sicuramente un pubblico interesse, convoglia importanti risorse economiche in un progetto che non è al passo coi tempi che stiamo vivendo segnati da crisi economiche che stanno portando alla progressiva riduzione di sostegni economici per tutto il settore dell’automobilismo agonistici”. Non si è fatta attendere la replica di Pierfrancesco Pileri, il motore del progetto dell’autodromo a Terni, che così ha replicato a Lagetti: “Non sapevo che Magione fosse un autodromo internazionale – ha commentato Pileri – Sapevo invece che lo hanno edificato alla bell’è meglio sette amici negli anni Settanta, che non avevano capacità specifiche, ma solo tanta passione. So per certo che non è espandibile – argomenta il fondatore del Team Marlboro – né migliorabile.

So anche che non ci si può disputare neanche il Campionato italiano, ma solo il Trofeo Coppa Italia, perché sviluppa solo 2 chilometri in lunghezza quindi non è omologabile per gare del genere, figurarsi per gare internazionali. Inoltre non è espandibile perchè da una parte si trova la strada comunale, e dall’altra capannoni di aziende produttrici o commerciali. Sta in piedi – secondo Pileri – dato che non ha appeal da parte dei fruitori, solo perché l’Automobile Club d’Italia ogni anno ne ripiana le copiose perdite. Vicesindaco – si rivolge infine Pileri a Lagetti – se vuole si tenga il Borzacchini, vorrà dire, dato che in noi non esiste campanilismo, ma solo capacità imprenditoriale, che l’Autodromo Internazionale di Terni lo intitoleremo al compianto Renato Curi !! Questa è un’impresa privata che non ha bisogno di finanziamenti né comunali, né tantomeno regionali. Non glie lo ha spiegato il signor Sindaco Andrea Romizi ?” conclude Pierfrancesco Pileri.