TERNI Tutto pronto a Terni in vista degli eventi organizzati, il 17 e 18 maggio, in occasione del 102/o

anniversario della Battaglia degli altipiani della prima Guerra mondiale, ricorrenza per celebrare la festa dell'Arma dei Trasporti e materiali dell'esercito (già Corpo Automobilistico). La battaglia è considerata infatti la pietra miliare della storia degli autieri, con i primi trasporti strategici per il trasferimento con autocarri di centinaia di migliaia di soldati dal fronte orientale a quello nord, per contrastare e bloccare la Strafexpedition austro-ungarica del generale Conrad. Le celebrazioni prenderanno il via il 17 maggio alle 11 con l'inaugurazione della mostra sul tema 'Il ruolo della donna durante la grande Guerrà presso palazzo Mazzancolli, allestita in collaborazione con l'Archivio di Stato. Prevista poi invece l'esibizione della Banda della Scuola Trasporti e Materiali, in piazza della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 18, verrà inaugurata la mostra storica sulla Grande Guerra, presso palazzo Primavera. Seguirà, presso l'Auditorium di palazzo Gazzoli, alle 19, un concerto della Banda della Scuola Trasporti e Materiali.

Venerdì le celebrazioni per il 102/esimo anniversario inizieranno alle 9.30 con la deposizione di una corona d'alloro

presso la lapide commemorativa ai Caduti di Piazza Briccialdi e culmineranno con la cerimonia militare di piazza della Repubblica, dove, con inizio alle 11, verranno schierati i reparti in armi e prenderanno posto le Bandiere di Guerra dell'Arma dei Trasporti e Materiali e dell'11/o reggimento Trasporti Flaminia di Roma. Alla presenza delle più alte cariche militari e civili e religiose, dei gonfaloni della Regione, della città e della provincia di Terni e dei labari delle associazioni combattentistiche e d'arma, verrà decorata con la Croce d'argento al valor Militare, la bandiera di guerra delle stesso reggimento. Per l'occasione venerdì mattina, sulla facciata di palazzo Spada, sarà dispiegato, a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco, un grande tricolore. Nel pomeriggio sarà possibile accedere al Polo di

mantenimento delle armi leggere, per visitare la raccolta tecnica delle armi

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



