L’Azienda Usl Umbria 2Si potrà procedere con autocertificazione. L’attestazione della fascia economica di appartenenza e dell’esenzione ai fini del pagamento del ticket viene rilavata, al momento della prescrizione, dal medico curante che la riporta direttamente sulla ricetta.Tutti i cittadini sono presenti in un’anagrafe denominata “Sistema Ts- tessera sanitaria” con la fascia di reddito attribuita loro dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione risalente a due anni precedenti.Le esenzioni e le fasce di reddito in scadenza verranno prorogate fino alla dataPer i pazienti inseriti in una fascia di reddito non più attuale o errate, si dovrà compilare il modulo per l’autocertificazione scaricabile dal sitoOccorrerà verificare che la fascia di reddito corrispondente sia inserita correttamente (non è presente solo se il reddito è superiore ai 100 mila euro annui).Per ciò che attiene le proroghe delle autocertificazioni E01, E02, 03, E04, e la fascia di reddito base Rb, gli assistiti sono comunque responsabili anche penalmente, di eventuale utilizzo dell’esecuzione da reddito, al momento della prescrizione, qualora non si siano modificate la loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione o alla fascia di reddito.