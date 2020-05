Numerosi gli interventi nel fine settimana delle squadre specializzate del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Due in provincia, uno a Terni. Il Sasu ha soccorso u n uomo che era scivolato in un burrone a Colvalenza e non riusciva a tornare in superificie. Altro intervento, oggi pomeriggio, lungo le Gole del Nera a Narni, dove una donna di Terni A.G., si è infortunata e non era in grado di proseguire. Il terzo intervento è stato fatto a Ferentillo, sull’eremo del Monte Aspra, dove è stata soccorsa un’altra escursionista, D.C. di Terni, che si era infortunata e non poteva più camminare. In tutti e tre i casi i tecnici del Sasu hanno soccorso gli infortunati, hanno prestato loro le prime cure e li hanno poi affidati ai sanitari del 118 che hanno provveduto a portarli in ospedale a Terni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA