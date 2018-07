PERUGIA - Dramma sul monte Vettore. Un insegnante perugino di 55 anni, grande appassionato di montagna e anche allenatore di calcio giovanile, residente nella zona di Deruta, ha perso la vita dopo un tragico volo di diverse decine di metri in un burrone lungo il versante marchigiano del monte Vettore.



Secondo quanto si apprende dal soccorso alpino Marche, l'insegnate era assieme ad un amico anche lui perugino quando «mentre percorrevano il sentiero che dal rifugio Ziglioli scende ai laghi di pilato si sono trovati in difficoltà al ridosso di una zona dove sono presenti delle roccette e dei salti. L'uomo è scivolato per cause da accertare ed è rotolato per alcune decine di metri. Sul posto accorsi degli escursionisti che hanno visto l'incidente tra cui presente un medico che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Allertato Icaro2 ed entrambe le squadre di terra del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Provincia di Ascoli Piceno e della regione Umbra. L'uomo coinvolto nell'incidente è stato recuperato con il vericello dal Tecnico elisoccorso ed elitrasportato all'ospedale di Camerino. Il compagno di escursione è stato riaccompagnato dalle squadre di terra all'auto che i due avevano lasciato questa mattina in località Forca di Presta».



Purtroppo, nonostane l'estrema rapidità dei soccorsi, per l'insegnante non c'è stato nulla da fare

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41



