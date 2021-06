Esce "Ted Colling", il romanzo d'esordio dell'ingegnere scrittore Massimiliano Oreto

“Ted Colling” (130 pagine, Argento Vivo Edizioni) è il romanzo d’esordio di Massimiliano Oreto, ingegnere gestionale di Terni, classe 1982, con due figli ed una indiscutibile passione per la scrittura. L’autore sfrutta il potenziale immaginifico del surreale trascinando il lettore in mondi diversi. A Wheatty, una piccola cittadina del Maine, tre adolescenti decidono di entrare in un istituto psichiatrico abbandonato e lì scoprono un messaggio misterioso che contiene alcune coordinate geografiche. Riescono a decodificarle e, approfittano di un’uscita con gli scout, si addentrano di nascosto nel bosco per raggiungere il posto indicato. Al loro viaggio si uniscono due ragazze e un lupo: insieme affronteranno numerose avventure fino a scoprire l’incredibile storia di “Ted Colling”.

«Il progetto Ted Colling nasce per caso – racconta il giovane autore ternano - da un post sul profilo Facebook di un mio amico che invita guardare delle coordinate geografiche. U»n ottimo spunto per il mio romanzo. Il primo che porto a termine ma non il primo che inizio a scrivere.

Massimiliano Oreto ha letto metri cubi di libri quando era al liceo ed è un fan di Stephen King: «Ho divorato tutti i romanzi del Re del terrore». A lui si ispira per “Ted Colling”, a Stephen Edwin King, nato il 21 settembre 1947 a Scarborough, nel Maine, proprio come Ted. «Sembra quasi che il Re della letteratura dell’orrore mi abbia preso per mano e mi abbia spinto a terminare il mio lavoro» – dice Massimiliano.

Nel romanzo di Oreto ci sono riferimenti a “Stand by me”, “Ritorno al Futuro”, “Goonies”. E’ l’inizio di una trilogia: “I tre ragazzi scopriranno di non essere arrivati alla fine di un’avventura ma all’inizio”.

«Questo libro non è figlio della pandemia – afferma l’ingegnere scrittore – perché lo avevo finito un anno prima dell’ emergenza sanitaria ancora in corso, che ne ha invece ritardato la pubblicazione». Lavorando di giorno in un' azienda del territorio e dedicandosi alla famiglia di sera, Massimiliano Oreto ha scritto il suo romanzo d’esordio di notte, quando tutti dormono. “Ted Colling” è in vendita sul sito http://www.argentovivoedizioni.it/scheda.aspx?k=ted della società editrice, su Amazon e in tutte le librerie (su ordinazione).