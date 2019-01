Ultimo aggiornamento: 17:08

TERNI E’ Milano, la città che AimaD ha scelto per girare il video del suo nuovo esplosivo singolo "Rolling Stone" da oggi on line su tutte le piattaforme online. Il brano anticipa l’album d’esordio “La follia di esistere”, la cui uscita è prevista a breve (ABNormal Records). La nuova canzone segue "Ilary”, pubblicata qualche mese fa, ma questa volta il cantante ternano non le manda troppo a dire mostrando un aspetto di sé meno romantico ma più aggressivo, consapevole e tenace come sa essere un diciottenne che, con la sua musica, vuole partire dalla provincia alla conquista di “nuove realtà musicali”. Milano è infatti la sua meta ideale: in questo momento il centro nevralgico per la trap ed il rap, i generi di musica di riferimento dell’artista; per AimaD rappresenta un traguardo ma al contempo la partenza della sua “storia” professionale.» Domande legittime per un artista giovane che sta puntando tutto sul suo sogno e lavora duramente per realizzarlo, non fermandosi alla notorietà o al successo fini a se stessi, ma col desiderio di restare, di imprimere la propria faccia sul giornale delle rock star e, soprattutto, di “vivere di questo”. Milano è la “protagonista” insieme all’artista, del video e la scelta non è casuale: AimaD fa parte - o ambisce a far parte - di quella nuova generazione di musicisti cresciuti in provincia o periferia che tentano di “sfondare” a colpi di hit e “sold out” ad ogni live. Le sue canzoni sono una continua sollecitazione a se stesso a “farcela”, a “scampare al peggio”, a sottrarsi ad un destino ineluttabile che a volte sembra l’unica strada, quando nasci e cresci in provincia. Nessun ripudio o disconoscimento verso la propria città d’origine - Terni - piuttosto l’ambizione ad andare oltre, portandosi dietro quel bagaglio di affetti profondi ed irrinunciabili: dalla famiglia agli amici più cari.«cerco una meta insieme ai miei fra' cerco un futuro per la famiglia diverso sicuro da ciò che viviamo so che poi li porterò si via da qua, no non li ascolto ‘sti quaquaraqua rimasti fermi chissà a quale a’(anno)»”Sembra un discorso anacronistico nel mondo globalizzato in cui viviamo ma se è vero che ci sono infinite possibilità (quelle offerte dai social e dalla rete) per far conoscere la propria musica, un artista che nasce e cresce in una piccola città ha comunque meno chance e mantiene inevitabilmente uno spirito diverso, una voglia di emergere più forte rispetto agli altri. «Sono abituato a cercarmi le alternative - dice Damiano - vivo in una città post-industriale, storicamente operaia, ai margini dello showbitz e mi rendo conto che per noi è tutto più difficile. La provincia ti vuole schiacciato su determinati ruoli: io sto cercando di crearmi una valida alternativa, per me, per i miei amici, per la mia famiglia, per il mio futuro e sto assecondando l’impellente e incessante necessità di esprimermi attraverso la musica». La trap nel lavoro di AimaD è nel sound, ma nei testi nessun richiamo a violenza, soldi e droga; se oggi si ascoltano rime sulla ricchezza a tutti i costi, AimaD canta temi più intimi che fanno emergere più che altro una voglia di sana riscossa. Il pilastro è il “riscatto”: AimaD è un artista testimone del suo tempo ma non si esprime esaltando il modello culturale dominante per cui il riconoscimento sociale passa attraverso il consumo, l’ostentazione della ricchezza, la misoginia. Dalla trap prende i beat, la metrica, ma non ne sposa tutti contenuti ed è in questo che emerge la sua personalità: un talento e un carisma tale da renderlo trasversale e distinguibile sin dal primo ascolto.“Sono convinto di ciò che sarà, perderò la testa poi chi lo sa se ciòche rincorro mi ucciderà, della mia faccia che rimarrà”“Rolling Stone” è un incoraggiamento a seguire i propri istinti, le proprie passioni a dispetto di una provincia che ti vuole sempre allineato ed omologato a schemi più convenzionali. E’ un viaggio dentro e fuori se stessi: riuscire ad andare oltre Terni e pensare che non esiste solo una strada per farlo. Quando la passione è forte e la musica è una vera e propria esigenza, fai di tutto per viverla, lavori duramente per andare oltre .“Ma questo che blatera non se lo immagina, cosa c’è dietro a AimaD cosa c’è dietro a me: so parlerai del mio disco quindi sparlerai di me!”. Il rischio di non riuscire è sempre in agguato ma la “follia” che spinge ad oltrepassare il limite è forte e spazza via qualsiasi dubbio o incertezza riguardo al futuro. La consapevolezza che il mondo della musica sia difficile, che la strada da percorrere sia lunga e insidiosa, che ci si esponga senza pelle al giudizio del pubblico, è forte ma lo è altrettanto il desiderio di farsi ascoltare perché atavico e profondo.BIOTernano, classe 2000, AimaD - aka Damiano Bonaventura Casicci - è un emergente della scena trap italiana che si presenta con l’intenzione di comunicare tramite la sua voce ed i suoi pezzi, messaggi e valori quali la forza interiore, l’amore, la gioia e libertà; testi dove si mescola un livello metrico importante con la melodia, mantenendo una vena decisamente “romantica”. Ancora giovane con grande personalità, AimaD stupisce per la sua schiettezza e sincerità, quasi disarmante. Sia l'infanzia che l'adolescenza di Damiano seguono il corso delle vite di tanti ragazzi di oggi che decidono di vivere di musica, per quanto in un contesto come quello della la vita in una città di provincia. Legatissimo alla famiglia (alla nonna e al suo fratellino minore, in particolare) cresce in fretta circondato da molti amici, grazie al suo carattere “aggregante” e al suo atteggiamento da leader “nato”. I suoi genitori si separano quando ha appena dieci anni. A scuola non riesce ad emergere se non grazie alla musica rap, la sua grande passione che ascolta sin dall'età di undici anni (Fibra e Eminem), il momento in cui il rap e la trap sono entrati nel suo percorso di vita anche se la musica è una costante della sua vita che ha radici ben radicate .Giocavo a calcio ed ero anche bravo, tanto da poter pensare ad una carriera nello sport; lo ritenevo un grande “amore”…anche se già pensavo alla musica come alla mia “amante” .“In seconda media la mia professoressa di matematica mi chiese un aiuto con una classe prima che faticava a capire e studiare il Teorema di Pitagora; iniziai a scrivere queste 8 barre sul Teorema di Pitagora e quando tornai a casa presi la decisione di scrivere ancora. Avevo capito che per me era un’esigenza, il mio modo migliore per esprimermi, arrivare agli altri e farmi comprendere! è partito tutto da lì”.“Sto male e non lo vedono” e so che in quei momenti solo io posso aiutarmi a stare meglio attraverso la mia musica.