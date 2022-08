Sabato 27 Agosto 2022, 09:04

TERNI Una delle poche uscite pubbliche di Erri De Luca, uno degli scrittori più amati e letti del momento. E' schivo e raramente partecipa a incontri. Ma stavolta è stato diverso. Erri De Luca oggi pomeriggio alle 18 sarà a Collestatte paese, presso giardini rimessi a nuovo dall'associazione Paolo Tagliani che è anche organizzatrice dell'incontro. «Quando ci ha dato l'ok quasi non ci credevamo - raccontano all'associazione sappiamo che non ama questi generi di cose, è uno che preferisce scendere in prima linea senza risparmiarsi, adesso è autista di convogli umanitari verso l'Ucraina, ma grazie ad un nostro amico comune siamo riusciti ad averlo a Collestatte. Il nostro amico condivide con Erri De Luca la passione per la montagna, così ci ha dato una mano per convincerlo, ha raccontato le condizioni in cui si trova il nostro borgo bello, ma malconcio, gli sforzi che facciamo per evitare l'abbandono completo. Ed è andata bene. Ha accettato di essere presente». A convincere lo scrittore deve essere stata la tenacia di quel manipolo di abitanti di Collestatte che cercano di arginare lo spopolamento e l'abbandono del borgo della Valnerina. «Fino ad una ventina di anni fa qui a Collestatte c'erano quattro negozi di generi alimentari, un barbiere, un calzolaio. Era un paese vivo. Oggi invece non ci sono più negozi ne servizi; la maggior parte delle case sono abbandonate, siamo pochissimi a viverci. Io ho anche portato miei amici a vedere quanto è bello questo borgo nella speranza che acquistassero una delle tante case ormai abbandonate. Ma non ho avuto successo», racconta uno dei componenti dell'associazione Paolo Tagliani. Il rimando va immediato anche alla zona del campo sportivo, più di venti anni fa il comune di Terni decise di risistemare l'area; è stato chiuso quello che c'era e, che a detta degli abitanti di Collestatte funzionava, e si sono iniziati i lavorio di ristrutturazione. Poi tutto fermo tutto bloccato. Risultato: i vecchi impianti sono stati chiusi e quelli nuovi non hanno mai visto la luce. Senza servizi il paese si spopola e le case abbandonate cominciano a dare segni di cedimento. Ma dietro alla chiesa c'è una piccola oasi, il giardino metà di proprietà comunale e metà della Diocesi, che è stato risistemato grazie ad un patto di collaborazione tra associazione Tagliani e comune di Terni. Le due proprietà hanno creato qualche intoppo, ma ora è stato risistemato il verde, messa in sicurezza la balaustra in ferro, creato un palco per ospitare incontri e concerti. «E' proprio in questo giardino ospiteremo Erri De Luca, uno degli scrittori più apprezzati del panorama letterario italiano. Militante attivo negli anni Settanta nel gruppo Lotta Continua, oltre al mestiere di scrittore e giornalista è anche appassionato di montagna e ha descritto diverse delle sue scalate nei suoi romani. Oggi pomeriggio ci parlerà proprio della sua passione per la montagna», dicono i componenti dell'associazione che organizza l'incontro.

Lucilla Piccioni