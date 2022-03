“Eros, Emozioni, Vita”, parte dall'Umbria l'idea: un convegno online gratuito per sfatare i tabù e riattivare l'energia creativa

UMBRIA - Un viaggio nell’eros per riattivare quell’energia che orienta alla vita. E che fa bene al corpo. Un convegno internazionale online gratuito dal titolo “Eros, Emozioni, Vita”, dal 4 al 9 aprile, organizzato dalla comunicatrice Chiara Anteri e dalla psicologa Amparo Valencia Reyes: «La passione che mettiamo in questo evento - spiegano le due specialiste - è mossa da un interesse nel creare pensieri, riflessioni, interrogativi in un periodo storico che cerca malamente e forse disperatamente di trovare risposte senza porsi domande». Infatti l’evento è aperto a tutti e consente a donne e uomini, di confrontarsi con filosofi, psicoterapeuti, artisti, sessuologi, insegnanti, antropologi, sociologi, educatori, formatori, medici.

Trentadue relatori autorevoli, che si rivolgeranno al grande pubblico con un linguaggio accessibile a chiunque. Divulgativo. L’idea è offrire spunti di riflessione, aprire a nuove domande, proporre diversi punti di vista sulla sessualità, le relazioni, l’incontro a due. Per partecipare occorre soltanto registrarsi sul sito erosemozionivita.com. «Parleremo di eros come energia vitale. Eros è amore, è ardente tensione di conquista di ciò che vorremmo e che ci manca, è aspirazione ancestrale di immortalità, di assoluto, di eterno». «Perché l’amore si mantenga è necessario che l’altro rimanga sempre per noi anche un mistero - anticipano gli speaker - che il nostro bisogno di raggiungerlo non sia mai completamente appagato, che resti sempre viva una parte inconoscibile dell’amato, in modo che l’amato resti sempre altro da noi e quindi motivo di attrazione, di fascinazione e di interesse. Così il segreto dell’altro, la sua dimensione non esplicita, nascosta, rappresenta il nucleo generativo che permette all’amore di potersi rinnovare ogni giorno». Sarà l’occasione per scoprire come riattivare e sfruttare quell’energia creativa, sprigionata dall’eros, che è fondante di una vita ricca e piena. «Sfateremo insieme i tabù e metteremo da parte i giudizi per raggiungere la libertà e la pienezza erotica».