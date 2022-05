Muore monsignor Ernesto Vecchi, a Terni arrivò dopo Vincenzo Paglia per amministrare le casse della Diocesi dopo il crack

TERNI E' morto a Bologna monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliario emerito della diocesi. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto secondo quando riferito dalla Diocesi bolognese, in serata, a causa di un malore improvviso. Era atteso in Cattedrale, come ogni sera, per la preghiera del Rosario davanti alla Madonna di San Luca. In Cattedrale è stato dato l'annuncio all'inizio della preghiera, mentre i campanari, impegnati sul campanile di San Pietro, hanno eseguito l'annuncio funebre. Ernesto Vecchi è stato nominato dal Papa amministratore apostolico della diocesi di Terni-Narni-Amelia dal 2 febbraio 2013 al giugno 2014 dopo l'addio del vescovo Vincenzo Paglia che lasciò un buco nelle casse della Diocesi di circa 11 milioni di euro con tanto di indagine della procura. Ha amministrato la diocesi portandola fuori dai problemi economici e la sua esperienza ternana è terminata con l’arrivo in città del vescovo Giuseppe Piemontese.