Ermal Meta mangia piatti dell'Umbria e sceglie Spello e le sue bellezze

SPELLO - Sempre più vip amano mangiare umbro. Dopo Gianni Morandi e Carlo Conti, e poi Francesco Totti e Ilary Blasi, la calamita della tavola umbra, e cioè il ristorante “La Cantina” a Spello ha visto arrivare Ermal Meta. “La cucina tipica umbra – spiega a Il Messaggero - Paolo Erconali uno dei titolari de “La Cantina” – si sta trasformando in particolare in questa fase di post lockdown uno degli elementi di maggior richiamo per i turisti e con loro per i vip. Ci piace dire che chi vuole mangiare umbro sceglie noi e i risultati ci confortano. La tavola umbra con i suoi tanti prodotti di altissima qualità è divenuta l’ambasciatrice del Cuore Verde d’Italia dove c’è un grande olio extra vergine di oliva, ottimi vini, ottime carni, tartufo e gli amatissimi preparati norcineria. Ci auguriamo che questo trend positivo continui la sua crescita permettendo così di far conoscere di più e meglio l’Umbria – conclude Ercolani -che ha molto da offrire.