Enrico Brugnoli è il nuovo addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca

Enrico Brugnoli, dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche è il nuovo addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca. Succede nell’incarico ad Aldo Spallone.Notevole l’esperienza di Brugnoli nel management della ricerca internazionale. Dal 2011 al 2017 è stato Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, struttura alla quale afferiscono 12 istituti di ricerca e circa 1100 persone.Laurea in agraria a Perugia, Brugnoli ha una ottima reputazione scientifica internazionale nell’ambito delle scienze agrarie, forestali e dell’ambiente. Dal 2008 al 2011 è stato Direttore dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR. Più di 180 le sue pubblicazioni scientifiche nel campo dell’ecologia, della fisiologia delle piante, degli isotopi stabili e del loro uso per studiare le interazioni tra biosfera e atmosfera, anche nella prospettiva del cambiamento climatico globale.